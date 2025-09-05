Más Información

“Tilicos y flacos”: una obra de marionetas que aborda racismo y bullying en las infancias

Murió Victor Jiménez, el defensor y difusor de la obra de Juan Rulfo

Cada vez más mujeres en el mundo del libro

Política cultural estancada, en el primer año de Sheinbaum

Arranca la décima edición del Hay Festival Querétaro, con reflexiones sobre la guerra en Gaza, cambio climático y migración

Pasatono Orquesta celebra 27 años de carrera

El , al oriente de la Ciudad de México, recibe a Imagine Dragons este viernes como parte de su Loom World Tour 2025.

A la salida del metro Ciudad Deportiva, algunos fanáticos compraban impermeables por precaución ante el impredecible clima, mientras otros recorrían los puestos de recuerdos del concierto.

La lluvia llegó una hora y media antes del inicio del evento, obligando a varios asistentes a buscar refugio y a los vendedores a apresurarse para ofrecer sus productos.

Entre quienes esperaban, Oscar llegó con sus hijos Mateo y José María. Buscaban una playera oficial cuando tuvieron que resguardarse de la lluvia, pero comentaron que la banda estadounidense les gusta desde hace tiempo.“Se los mostré para que descubran su propio gusto musical”, dijo Oscar.

Fanáticos de todas las edades se reunieron para disfrutar del concierto de Imagine Dragons. Foto: David Lira/EL UNIVERSAL.
Fanáticos de todas las edades se reunieron para disfrutar del concierto de Imagine Dragons. Foto: David Lira/EL UNIVERSAL.

Sus hijos, aunque más tímidos, mencionaron que conocieron a Imagine Dragons gracias a él y a las redes sociales, mostrando que las nuevas generaciones también siguen a la banda.

Dentro del estadio, los fanáticos esperaban cantar canciones como “Believer”, “Bones”, “Thunder” o “Demons”, mientras la lluvia iba y venía sobre la ciudad.

A pesar del clima, el concierto continuó sin interrupciones, con la banda interpretando sus éxitos ante el público capitalino.

La banda estadounidense, liderada por Dan Reynolds, recorrió más de una década de carrera, desde su fundación en Las Vegas en 2008 hasta su álbum debut Night Visions de 2012.

