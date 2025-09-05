Más Información

Las recientes apariciones de Zoë Kravitz y, mostrándose cercanos mientras pasean por Europa y Estados Unidos, han despertado la curiosidad de los usuarios de redes sociales sobre si mantienen un vínculo romántico.

Imágenes donde se toman de la mano, caminan del brazo e incluso combinan ropa han alimentado las especulaciones. Sin embargo, fuentes cercanas a los famosos aseguraron a TMZ que su relación es de tipo “amigos con beneficios” y sin exclusividad. Según se detalla, ambos prefieren no poner etiquetas y mantener el vínculo de esa forma, enfocándose en divertirse.

Los rumores de relación

Las especulaciones sobre un posible romance se intensificaron cuando fueron fotografiados con atuendos oscuros y casuales en Italia, mostrando una actitud relajada.

Unos días después, el 3 de septiembre, People publicó imágenes de ellos tomados de la mano en Brooklyn, Nueva York.

También se reportó que fueron vistos besándose en un establecimiento de Londres, tras un evento promocional de la película Caught Stealing, protagonizada por Kravitz, aunque no hay fechas exactas de la aparición.

Antes de su vínculo con Styles, Kravitz también estuvo implicada en rumores sobre su compañero de la película, Austin Butler, debido a la “química” que mostraban en entrevistas promocionales, aunque estas especulaciones nunca se confirmaron.

