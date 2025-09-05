Más Información

Murió Victor Jiménez, el defensor y difusor de la obra de Juan Rulfo

Murió Victor Jiménez, el defensor y difusor de la obra de Juan Rulfo

Cada vez más mujeres en el mundo del libro

Cada vez más mujeres en el mundo del libro

Política cultural estancada, en el primer año de Sheinbaum

Política cultural estancada, en el primer año de Sheinbaum

Arranca la décima edición del Hay Festival Querétaro, con reflexiones sobre la guerra en Gaza, cambio climático y migración

Arranca la décima edición del Hay Festival Querétaro, con reflexiones sobre la guerra en Gaza, cambio climático y migración

Pasatono Orquesta celebra 27 años de carrera

Pasatono Orquesta celebra 27 años de carrera

Chimamanda Ngozi, vuelve a la ficción desde los sueños y los cuerpos de cuatro mujeres

Chimamanda Ngozi, vuelve a la ficción desde los sueños y los cuerpos de cuatro mujeres

El (TIFF) no comenzó sin controversia, pues volvió a captar la atención tras la polémica que la rodeó en el verano pasado por su campaña con American Eagle.

Sin embargo, la actriz, que presentará su nueva película “Christy”, dirigida por David Michôd, evitó hablar del tema en entrevista con Vanity Fair:

“Estoy allí para apoyar mi película y a la gente que la hizo posible. No estoy allí para hablar de jeans”, dijo tajante.

Lee también:

En la alfombra roja, además de Sweeney, también caminó Ben Foster, quien interpreta a Jim Martin, entrenador y esposo de la boxeadora. Incluso estuvo presente la exboxeadora que inspiró la película.

Sobre "Christy"

“Christy” narra la vida de Christy Martin, quien creció en West Virginia y comenzó destacando en el básquetbol universitario. Tras mostrar su talento en distintas competencias, encontró su verdadera vocación en el boxeo profesional bajo la guía de su entrenador y esposo, Jim Martin. La cinta sigue su trayectoria, desde los primeros combates hasta convertirse en una de las figuras más importantes en los inicios del boxeo femenino, enfrentando retos dentro y fuera del ring.

La película se estrenará en Estados Unidos el 7 de septiembre, aunque hasta el momento no se ha confirmado su llegada a México.

Lee también:

Sydney Sweeney con American Eagle

La elección de la marca de asociar a Sweeney, de cabello rubio y ojos azules, con el lema “Tiene buenos jeans” (un juego de palabras que también hace referencia a los genes) generó gran polémica en redes sociales en julio.

En la promoción, la actriz aparece recostada en un sofá abrochándose los pantalones mientras comenta:

“Los genes se transmiten de padres a hijos, a menudo determinando características como el color de cabello, la personalidad e incluso el color de ojos. Mis genes son azules.”

Lee también:

Luego, una voz masculina añade:“Sydney Sweeney tiene buenos jeans.”

El mensaje fue interpretado por varias personas como de tono racista y eugenésico, al sugerir que ciertos genes tienen más valor que otros.

El triunfo comercial

Contrario a la polémica en redes, la campaña triunfó comercialmente. Las acciones de American Eagle subieron un 25% en la bolsa horas después de la campaña, superando las estimaciones de Wall Street.

Sweeney no participó sola: otra campaña también incluyó a Travis Kelce, jugador de la NFL y actual prometido de Taylor Swift. El director de marketing, Craig Brommers, se mostró optimista durante su llamada con analistas:

“Sydney Sweeney vende excelentes jeans.”

Todos los productos de la línea de jeans asociados con la actriz se agotaron en menos de una semana.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Mariah Carey se burla de Jennifer Lopez por fracaso con su gira: "Soy más exitosa y envejezco mejor”. Foto: Mariah Carey/ Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group / AP

Mariah Carey se burla de JLo por fracaso con su gira: "Soy más exitosa y envejezco mejor”

Belinda y Cazzu dejan el pasado atrás y olvidan su enemistad por Nodal: lanzarán canción en conjunto. Foto: Tomada Instagram @belindapop / Vianney Le Caer/Invision/AP / EFE/ Mario Guzmán

Belinda y Cazzu dejan el pasado atrás y olvidan su enemistad por Nodal: lanzarán canción en conjunto

Accidente en La Casa de los Famosos: ¿Qué le pasó a Dalilah Polanco?. Foto: Dalilah Polanco / IG

¡Impactante! Dalilah Polanco cae en LCDLF3 y todos temen lo peor

Sorpresa para Ángela Aguilar: fecha inaugural de su gira por EU y tres más están canceladas. Foto: BECK / AFP

“¡Ay Angelita!”: Ángela Aguilar cancela conciertos de su gira en Estados Unidos, ¿baja venta de boletos?

Antonella Roccuzzo. Foto: AFP

Antonela Roccuzzo presume figura de impacto al modelar sus outfits frente al espejo