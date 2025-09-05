Selena Gómez y Benny Blanco están por dar un gran paso en su relación: pronto se unirán en matrimonio. Aunque han buscado mantener los detalles bajo reserva, algunos aspectos ya han trascendido.

Según reportes recientes, las nupcias se celebrarán a finales de septiembre. TMZ indicó que la ceremonia podría realizarse en alguna zona exclusiva del sur de California, como Montecito o Santa Bárbara, aunque el lugar exacto sigue siendo un misterio.

Incluso los invitados serán trasladados directamente al evento, reforzando la discreción del enlace.

El romance entre Blanco y Gómez comenzó en 2023 y desde entonces generó comparaciones con relaciones anteriores de la cantante, muchas centradas en la apariencia del productor.

Selena Gomez y Benny Blanco se conocieron en el 2015. Foto: Instagram oficial.

Algunos seguidores también recordaron comentarios de Blanco en 2020, cuando describió a Selena como una “artista pop estándar” con línea de maquillaje propia. A pesar de ello, la cantante ha dejado claro que Benny la ha tratado mejor que cualquiera de sus parejas anteriores.

En diciembre de 2024, Gomez mostró su anillo de compromiso en Instagram con el mensaje: “el para siempre comienza ahora”. Blanco reaccionó entre bromas: “Oye, espera… esa es mi esposa”, mientras Taylor Swift comentó que sería su paje en la celebración.

Durante 2025, los preparativos se mantuvieron en total discreción. Blanco confesó en julio a Therapuss: “Creo que este verano nos vamos a sentar y decidir: ‘OK, ¿qué hacemos?’”.

Entre los invitados se encuentran Taylor Swift, Travis Kelce y algunos actores de "The Only Murders in the Building", serie en la que Selena comparte pantalla.

Selena Gómez se despide de su soltería en México

A finales de agosto, la cantante celebró su despedida de soltera en la playa de Los Cabos, rodeada de amigas cercanas. A su llegada, un mariachi la recibió y algunos invitados portaban máscaras con el rostro de Blanco.

Durante el festejo, Selena lució distintos atuendos: un vestido blanco de perlas con velo para la cena y un discreto bikini para disfrutar de la playa. La jornada incluyó un paseo en yate con margaritas y copas de fruta, además de letreros con la inscripción “MRS Levin” que decoraban el ambiente.

