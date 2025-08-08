Más Información

Tania Tagle abre su duelo en “Fauce”, un epistolario que acoge otras pérdidas y habla de la vida

Tania Tagle abre su duelo en “Fauce”, un epistolario que acoge otras pérdidas y habla de la vida

Fuego en la mezquita-catedral de Córdoba está controlado; continúan labores para extinguirlo por completo

Fuego en la mezquita-catedral de Córdoba está controlado; continúan labores para extinguirlo por completo

La compañía Rolando Beattie Ensamble cierra la temporada "Diversas Danzas, Diversos Cuerpos" en el Palacio de Bellas Artes

La compañía Rolando Beattie Ensamble cierra la temporada "Diversas Danzas, Diversos Cuerpos" en el Palacio de Bellas Artes

El escritor Miguel Sabido es reconocido como Doctor de Doctores por el Claustro Doctoral Honoris Causa

El escritor Miguel Sabido es reconocido como Doctor de Doctores por el Claustro Doctoral Honoris Causa

Desigualdad social, a la baja

Desigualdad social, a la baja

“La violencia de hoy es más que maldad”: Estela Ruiz Milán

“La violencia de hoy es más que maldad”: Estela Ruiz Milán

se ha convertido en una crítica contundente de la campaña de American Eagle protagonizada por . Aprovechando el revuelo causado por el comercial “Sydney tiene buenos jeans,” la cantante lanzó un video en el que no solo se burla de la promoción, sino que también adelanta su nueva música.

Esta semana, la artista compartió con sus seguidores un fragmento de su “I’m Goin’ In Till October” (“Voy con todo hasta octubre”), haciendo alusión a la polémica. En el clip, donde se menciona a la actriz de "Euphoria", Lizzo aparece rociando con una manguera un Porsche luciendo un pantalón de mezclilla rasgado.

Mientras baila twerking, rapea:“No kizzy, él no tiene nada que hacer conmigo / cul... gordo, cara bonita con pechos / perr..., tengo buenos jeans como Sydney.”

Lizzo se burla de Sydney Sweeney en nuevo video. Foto: Instagram oficial.
Lizzo se burla de Sydney Sweeney en nuevo video. Foto: Instagram oficial.

Lee también:

En el subtítulo del video también escribió: “Lizzo tiene buenos jeans.” En una escena recrea parte del anuncio original, y mientras se sube el pantalón canta:“Fuera de mi vista / perr..., dame espacio / aquí hace demasiado calor / estoy sudando en mi encaje.”

Sydney Sweeney y American Eagle

La elección de la marca de asociar a Sweeney, quien tiene cabello rubio y ojos azules, con el lema “Tiene buenos jeans” (un juego de palabras en inglés que puede referirse también a los genes) generó gran incomodidad entre los internautas.

En la promoción, la actriz aparece recostada en un sofá abrochándose los pantalones mientras comenta: “Los genes se transmiten de padres a hijos, a menudo determinando características como el color de cabello, la personalidad e incluso el color de ojos. Mis genes son azules. ”Luego, una voz masculina añade: “Sydney Sweeney tiene buenos jeans.”

Lee también:

Este mensaje llevó a que varias personas interpretaran el comercial como un tono racista y eugenésico, una creencia que desvaloriza ciertos genes sobre otros.

Lizzo también expresó su molestia en Instagram, publicando una foto vestida completamente de mezclilla con el texto: “Mis jeans son negros.”

Por su parte, la marca respondió que simplemente se referían a los pantalones de mezclilla, aunque esta explicación no convenció a muchos, quienes señalaron que resulta incoherente comparar prendas con la herencia genética y la determinación de rasgos físicos.

Mientras tanto, el expresidente Donald Trump, al ser cuestionado sobre el tema, elogió que Sweeney sea republicana registrada:“¿Es republicana registrada? ¡Ahora me encanta su anuncio!” declaró Trump a reporteros en Allentown, Pennsylvania, el domingo. “Te sorprendería cuántas personas son republicanas. Esa no la sabía, pero me alegra que me lo dijeras. Si Sydney Sweeney es republicana registrada, ¡creo que su comercial es fantástico!”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Chris Martin y Shakira desatan rumores de romance estas son las pistas que revelarían su noviazgo. Foto: EFE/ Global Citizen / EFE

Chris Martin y Shakira desatan rumores de romance: estas son las pistas que revelarían su noviazgo

Sofía Rivera Torres responde a críticas por su peso: “El coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima”. Foto: Tomada de Instagram @sofiariveratorres

Sofía Rivera Torres responde a críticas por su peso: “El coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima”

¿Quién era Adam Turck, el actor que paseaba con su perro y murió defendiendo a una mujer?. Foto: FB Adam Turck

¿Quién era Adam Turck, el actor que paseaba con su perro y murió defendiendo a una mujer?

¿Kate Middleton está bien? Revelan que la princesa sólo pesa 40 kilos: “Está demacrada y no tiene apetito”. Foto: EFE

¿Kate Middleton está bien? Revelan que la princesa sólo pesa 40 kilos: “Está demacrada y no tiene apetito”

Kylie Jenner/ AFP

Kylie Jenner luce revelador sostén de conos y sorprende hablando español