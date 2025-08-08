Lizzo se ha convertido en una crítica contundente de la campaña de American Eagle protagonizada por Sydney Sweeney. Aprovechando el revuelo causado por el comercial “Sydney tiene buenos jeans,” la cantante lanzó un video en el que no solo se burla de la promoción, sino que también adelanta su nueva música.

Esta semana, la artista compartió con sus seguidores un fragmento de su “I’m Goin’ In Till October” (“Voy con todo hasta octubre”), haciendo alusión a la polémica. En el clip, donde se menciona a la actriz de "Euphoria", Lizzo aparece rociando con una manguera un Porsche luciendo un pantalón de mezclilla rasgado.

Mientras baila twerking, rapea:“No kizzy, él no tiene nada que hacer conmigo / cul... gordo, cara bonita con pechos / perr..., tengo buenos jeans como Sydney.”

Lizzo se burla de Sydney Sweeney en nuevo video. Foto: Instagram oficial.

Lee también: Chumel Torres reacciona a caso de Sydney Sweeney tras polémica por anuncio de American Eagle; esto dijo

En el subtítulo del video también escribió: “Lizzo tiene buenos jeans.” En una escena recrea parte del anuncio original, y mientras se sube el pantalón canta:“Fuera de mi vista / perr..., dame espacio / aquí hace demasiado calor / estoy sudando en mi encaje.”

Sydney Sweeney y American Eagle

La elección de la marca de asociar a Sweeney, quien tiene cabello rubio y ojos azules, con el lema “Tiene buenos jeans” (un juego de palabras en inglés que puede referirse también a los genes) generó gran incomodidad entre los internautas.

En la promoción, la actriz aparece recostada en un sofá abrochándose los pantalones mientras comenta: “Los genes se transmiten de padres a hijos, a menudo determinando características como el color de cabello, la personalidad e incluso el color de ojos. Mis genes son azules. ”Luego, una voz masculina añade: “Sydney Sweeney tiene buenos jeans.”

Lee también: Trump respalda a Sydney Sweeney tras polémico anuncio de American Eagle; la actriz está registrada como republicana

Este mensaje llevó a que varias personas interpretaran el comercial como un tono racista y eugenésico, una creencia que desvaloriza ciertos genes sobre otros.

Lizzo también expresó su molestia en Instagram, publicando una foto vestida completamente de mezclilla con el texto: “Mis jeans son negros.”

Por su parte, la marca respondió que simplemente se referían a los pantalones de mezclilla, aunque esta explicación no convenció a muchos, quienes señalaron que resulta incoherente comparar prendas con la herencia genética y la determinación de rasgos físicos.

Mientras tanto, el expresidente Donald Trump, al ser cuestionado sobre el tema, elogió que Sweeney sea republicana registrada:“¿Es republicana registrada? ¡Ahora me encanta su anuncio!” declaró Trump a reporteros en Allentown, Pennsylvania, el domingo. “Te sorprendería cuántas personas son republicanas. Esa no la sabía, pero me alegra que me lo dijeras. Si Sydney Sweeney es republicana registrada, ¡creo que su comercial es fantástico!”.