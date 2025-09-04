El regreso de la banda británica Oasis a los escenarios en nuestro país no sólo dejará contentos a miles de fanáticos, también traerá una derrama económica importante para varios sectores de la capital del país.

Sus presentaciones en el ahora llamado Estadio GNP podrían igualar las ganancias que dejó la cantante Taylor Swift por sus cuatro conciertos en 2023.

Cifras de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (Canaco CDMX) revelan que los dos conciertos de los hermanos Gallagher arrojarán ganancias de entre 850 y mil millones de pesos.

Vicente Gutiérrez, presidente del organismo explicó que los sectores más beneficiados por las presentaciones del próximo 12 y 13 de septiembre serán los restaurantes, el transporte privado como taxis de sitio y los de aplicación, así como los hoteles y el comercio minorista.

“Estos eventos son muy importantes porque son coyunturas que fomentan el consumo y en consecuencia, hay un mayor número de ventas”, destacó en entrevista.

Ambos shows marcan el regreso del grupo de rock tras 16 años de no presentarse en tierras mexicanas. Su última presentación fue en 2008 como parte su gira “Dig Out Your Soul” en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey; un año más tarde se separarían.

La expectativa es enorme, y los empresarios lo saben, por ello, buscarán ofrecer a los visitantes -tanto locales e internacionales- que vienen al concierto, diferentes servicios para que la experiencia sea inmejorable y esto se traduzca en más ingresos.

“La estrategia del sector (empresarial) es ofrecerle a los visitantes nacionales y extranjeros los mejores productos y a los mejores precios”, puntualizó Gutiérrez.

Oasis cerca de alcanzar las cifras que dejó Taylor Swift

Fue en agosto del 2023 cuando la estadounidense se presentó por primera vez en nuestro país con cuatro fechas en el ahora extinto Foro Sol.

En ese entonces, la Canaco CDMX proyectó que la derrama por la serie de conciertos de la intérprete equivaldría a mil 12 millones de pesos con aproximadamente 180 mil asistentes.

