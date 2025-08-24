La reciente gira de Oasis es un éxito mundial, agotando entradas en países como Reino Unido, Irlanda, Chile, Argentina, Brasil y México; por esta razón, algunas estrellas, como Robbie Williams, han manifestado su interés en unirse al grupo como teloneros.

Durante los años 90, Williams y Noel Gallagher protagonizaron un fuerte conflicto, cuando ambos se insultaron públicamente. Ahora el intérprete de "Rock DJ" está dispuesto a dejar atrás los problemas del pasado para ser su telonero.

En entrevista con ITV News, expresó su deseo de compartir escenario con los músicos y formar parte de su regreso.

“No somos exactamente amigos, pero no creo que seamos enemigos. Yo abriría un concierto de Oasis”, dijo.

La estrella de pop reconoció que la banda liderada por los hermanos Gallagher vive su mejor momento y admitió que no puede competir con ellos en este instante.

“En este momento son omnipresentes y están en su máximo esplendor. No puedo competir con eso; así que abriría un concierto de Oasis”.

¿Por qué se pelearon Robbie Williams y Oasis?

Antes de iniciar su carrera en solitario, Robbie formó parte de la banda Take That, con la que lanzó éxitos como “Relight My Fire”, “A Million Love Songs” y “Everything Changes”, entre otros.

Al dejar el grupo, Robbie Williams y Oasis coincidieron en el Festival de Glastonbury de 1995, donde fue invitado a subir al escenario a bailar. A partir de este momento comenzaron su amistad.

Sin embargo, el pleito inició cuando, durante una entrevista, Noel Gallagher de Oasis se refirió a Robbie como “el bailarín gordo de Take That”, desatando la furia del cantante.

Medios mencionaron que Robbie le habría enviado un par de zapatos de baile a Noel con el mensaje: “Dijiste que dos noches en Knebworth eran historia. Bueno, supongo que tres es pura avaricia”.

En el 2000 la pelea estalló en los BRIT Awards, donde el solista retó a Liam a una pelea en un ring diciendo: “Liam, cien mil de tu dinero y cien mil del mío. Subiremos al ring y podrán verlo por televisión”, pero nunca hubo una respuesta de parte de Oasis.

A pesar de los conflictos y peleas pasadas, ahora Robbie Williams buscaría reconciliarse con Oasis, incluso ofreciéndose a ser su telonero en su gira de regreso tras 15 años de su separación.

