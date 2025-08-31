Más Información

En 13 días volverá a la Ciudad de México (CDMX), luego de 16 años de su separación. Los hermanos Liam y Noel Gallagher se reencontrarán con sus fans y traerán un setlist que promete emocionar hasta las lágrimas.

Los asistentes podrán revivir la fiebre por Oasis tras su última presentación en 2008, cuando formaron parte de la gira "Dig Out Your Soul", con fechas en Guadalajara, Monterrey y en aquel entonces el Distrito Federal (DF), hoy CDMX.

¿Cuál será el setlist oficial de Oasis en CDMX?

Los conciertos de CDMX que se realizarán el 12 y 13 de septiembre en el Estadio GNP Seguros, fomarán parte de su gira Oasis Live '25. Quienes lograron conseguir boleto, y quienes no, ya podrían darse una idea del repertorio el cual han repetido al pie de la letra desde su regreso en Cardiff, Gales los pasados 4 y 5 de julio.

Las canciones del setlis incluirán exitos como:

  1. "Fuckin’ in the Bushes"
  2. "Hello"
  3. "Acquiesce"
  4. "Morning Glory"
  5. "Some Might Say"
  6. "Bring It On Down"
  7. "Cigarettes & Alcohol"
  8. "Fade Away"
  9. "Supersonic"
  10. "Roll With It"
  11. "Talk Tonight" (acústico)
  12. "Half the World Away" (acústico)
  13. "Little by Little" (acústico)
  14. "D’You Know What I Mean?"
  15. "Stand by Me"
  16. "Cast No Shadow"
  17. "Slide Away"
  18. "Whatever" (extra: fragmento de ‘Octopus’s Garden’ de The Beatles)
  19. "Live Forever"
  20. "Rock ‘n’ Roll Star"

Canciones extras:

  • "The Masterplan"
  • "Don’t Look Back in Anger"
  • "Wonderwall"
  • "Champagne Supernova"

Oasis no cambiaría sus planes de repertorio en México

En redes sociales circularon rumores de que la banda modificaría su repertorio en Norteamérica, pero su reciente concierto en Toronto confirmó que no habrá cambios.

En su podcast, Matt Morgan (íntimo amigo de Noel Gallagher) reveló que le preguntó directamente al músico si pensaba variar el setlist. Noel respondió: “No, me gusta así”.

La banda alternativa Cage The Elephant será la encargada de abrir los conciertos de el 12 y 13 de septiembre en CDMX. El grupo estadounidense es conocido por temas como "Ain’t No Rest for the Wicked", "Come a Little Closer" y "Shake Me Down".

