Encuentran en Argentina un cuadro robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial tras décadas de búsqueda

Explorar riqueza histórica de Ecatepec, en deuda

Mextrópoli reflexionará sobre la crisis que ha causado la gentrificación

La FIL Monterrey anuncia programa: Laura Restrepo, Rosa Montero y Tatiana Tîbuleac

Guillermo Sheridan: 75 años del genio humorístico, estudioso de la poesía y crítico del poder

Eduardo Cerdán, ganador del Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero

El hermano mayor de y , integrantes de la banda , compareció este miércoles ante un juez tras ser acusado de violación, entre otros delitos sexuales, y fue puesto en libertad bajo fianza.

Paul Gallagher, de 59 años, asistió este miércoles en el Tribunal de Magistrados de Westminster, en el centro de Londres, para una audiencia que duró apenas cinco minutos y en la que solo habló para confirmar sus datos personales.

Gallagher está acusado de comportamiento controlador y coercitivo y acumula tres cargos adicionales por asalto sexual, otros tres por estrangulamiento y dos más por amenazas de muerte y por agresión con lesiones físicas graves.

Los supuestos delitos habrían tenido lugar entre 2022 y 2024 y corresponderían a una única denunciante que permanece en el anonimato, según confirmó el bufete de abogados Carson Kaye Solicitors, a cargo de la defensa del acusado, en un comunicado el pasado 28 de julio.

"Nuestro cliente, Paul Gallagher, ha sido acusado de varios delitos relacionados con una única denunciante. El Sr. Gallagher ha colaborado constantemente con la policía durante toda la investigación y siempre ha negado rotundamente las acusaciones formuladas contra él. Espera poder limpiar su nombre", indicaron.

La magistrada de distrito Louisa Ciecióra decretó libertad bajo fianza para Gallagher hasta su próxima aparición judicial, prevista para el 24 de septiembre en un juzgado de Harrow, al norte de Londres.

Paul es un año mayor que Noel y siete años mayor que Liam y, aunque los tres hermanos se criaron juntos en Mánchester (noroeste de Inglaterra), él nunca ha tenido relación con la exitosa banda, que en la actualidad se encuentra en mitad de una gira mundial tras 15 años de separación.

