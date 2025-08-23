Kylie Minogue es y seguirá siendo parte de la realeza del pop, así lo pudimos constatar la noche de este viernes durante su presentación en el Palacio de los Deportes, marcando el reencuentro de la cantante australiana con su público mexicano, aunque le siguen fechas en Guadalajara y Monterrey.

La última vez que Minogue dio un espectáculo en nuestro país fue en el año 2011, con su Aphrodite World Tour, en el mismo recinto al oriente de la Ciudad de México (Cdmx), ahora con Tension World Tour la cantante prometía un concierto de muchas emociones y una nostalgia noventera poderosa, lo cual logró desde los primeros minutos.

Alrededor de las 21:30 horas Kylie Minogue salió al centro del escenario luciendo un imponente rosa mexicano, rodeada de sus bailarines y de luces láser.

A primera vista la cantante australiana destaca lo insensible que sigue siendo al envejecimiento además de la energía ilimitada que irradia por todas partes. Otro de los elementos que resaltaron en la noche fue su despliegue escénico y desde luego la selección de éxitos que han definido la carrera de la cantante, cosas que han hecho que sea extraordinaria la vigencia de su propuesta artística en el panorama musical global.

La primera canción en sonar fue “Lights camera action”, el sencillo principal de su último álbum, Tension II de 2024, encendiendo a todos los presentes, una canción más que adecuada para arrancar un concierto que duraría dos horas y se interpretarían alrededor de 22 canciones.

Al principio, el concierto fue un intercambio razonable de piezas porque le siguieron “In Your Eyes”, “Get Outta My Way” y “Good As Gone”, donde creó una mezcla idónea para una fiesta de baile. De hecho, el clímax de este último dotó de un levantón de adrenalina como si fuera una inyección de vitaminas.

El ‘Tension World Tour’ ciertamente hizo honor a su nombre y rompió la tensión, tal como canta en la canción homónima. El espectáculo se condujo con alegre electricidad, como si de la caja de toques del Centro se tratara, desde su arranque hasta el cierre, cuando rebotó por todo el escenario al ritmo de "Love at first sight" de 2001.

Aunque hizo una pausa después de su cuarta canción para asimilarlo todo y que el público rugiera, e incluso sacudió las manos para obtener vítores más intensos y efervescentes, ni siquiera se detuvo a hablar con la multitud hasta que terminó "Come into my world" de Fever de 2001.

“Mexico city” gritó ante el aplauso y gritos de los fanáticos que llegaron a ser en momentos ensordecedores, los cánticos de "Kylie, Kylie, Kylie" que brotaron del público parecía que le echaban leña al fuego, ya que admitió que, rara vez, se quedaba sin palabras. Hay magia en ver a una artista subir al escenario del Palacio de los Deportes y contemplar como alrededor de 15 mil almas la veneran. Algo hasta un poco mórbido.

“Buenas noches Mexico City, cómo están esta noche, espero que estén bien, bienvenidos a Tension Tour, estoy muy feliz de estar aquí, son muchos, gracias”, dijo Minogue.

La gente que se reunió era en su mayoría millennials, pero no fue exclusivamente esta generación la que predominó en la noche, se podían ver de otras más jóvenes, principalmente porque entraron al Minogueverso por el tema “Padam Padam” que se popularizó en TikTok, ahora una fuente inagotable de conocimiento, sobretodo para estas generaciones.

También muchos miembros de la comunidad LGBTIQ+ estuvieron presentes, quizás los más emocionados en el concierto, muchos de ellos caracterizados con playeras brillantes, abrigos felpudos de colores vibrantes y algunos otros en el extremo de la caracterización como la propia Kylie en sus distintos videoclips.

A mitad del concierto interpretó The Loco-Motion de una manera sorprendentemente fiel a su versión de 1987, lo que provocó el júbilo del público, el cual ya en estas instancias estaba totalmente entregado a la cantante.

Es difícil señalar un solo punto culminante del espectáculo de Minogue, porque The Tension Tour estuvo lleno de ellos de principio a fin. Está repleto de éxitos y algunas piezas no tan conocidas a lo largo de sus cuatro décadas de carrera.

Sin embargo, hay algo particularmente mágico en su viaje al escenario B, especialmente si puedes estar cerca, al que se hizo paso desde el escenario principal, a través de la multitud, cada vez más usado este tipo de escenario alterno, en forma de diamante en el caso de Kylie, al centro de la pista. Aquí se sumergió en "Hold On To Now", una pieza destacada de Tension de 2023.

Luego, la noche se tornó en un ambiente íntimo donde de forma acústica cantó “I believe in you” y “The One”. Luego con una rosa en la mano dejó que un fan fuera elegido para dedicarle un tema, la seleccionada fue la joven Vanessa quien además recibió un abrazo de Kylie quien le dedicó un fragmento de su dueto con Nick Cave, "Where The Wild Roses Grow".

La intimidad continuó mientras la música de Disco de 2020 se consolidaba. A menudo se lamentaba de cuánto deseaba haber podido salir de gira con ese álbum, lo cual se vio obstaculizado por el confinamiento por la COVID-19. Comenzó el set de Disco con una interpretación acústica, cargada de la voz potente de la australiana en "Say Something", sencillo principal de aquel álbum. Al llegar la canción a su clímax, una bola de discoteca descendió del techo y ella comenzó a interpretar un medley que lo conformaban "Supernova", "Real Groove", "Magic" y "Where Does The DJ Go", que la llevó de vuelta al escenario principal en una fiesta interminable.

Quizás una de las piezas más asombrosas y notables de las actuaciones de Kylie Minogue es su inseparable micrófono, el cual está encendido durante todo el espectáculo. Demostrando qie no necesita arreglos vocales relevantes como lo hacen muchos artistas del pop hoy en día. Si bien hay coros de estudio y algo de asistencia adicional, Minogue no depende de ellos para el trabajo vocal más pesado.

Los visuales y fragmentos prefilmados fueron totalmente adecuados, aunque el ejército de Kylies con gafas de sol, tirantes y pantalones de traje sobre un fondo azul que precede a "Tension" es fantástico, nada supera a la Kylie que aparece en pantalla en medio del escenario durante "Shocked".

A pesar de esos llamativos trajes, los cuales fueron variados a lo largo de la noche esta gira tuvo mucho menos de los adornos que algunos de sus eventos más importantes, como en la giras de Showgirl o Aphrodite: Les Folies: el escenario solía estar vacío, las pantallas eran prácticamente primeros planos de la atracción principal, algo más modesto.

El momento más eufórico llegó con un par de temas “Confide in me” y “Slow” donde Minoge hizo una transición de algo que parecía de ultratumba a una fiesta totalmente explosiva, además se ganó el corazón del público mexicano con su vestimenta, portaba un vestido con los colores patrios mexicanos, como si fuera a asistir a una mañanita mexicana el 15 de septiembre, sólo le faltó el sombrero y la matraca.

