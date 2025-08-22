Más Información

La “manada” de Shakira se preparaba ante la posibilidad de un concierto gratuito, luego de que en redes sociales comenzaran a circular rumores sobre un show de la cantante colombiana en el Zócalo de la Ciudad de México. Sin embargo, la

Además, hicieron un llamado a la población para no dejarse llevar por publicaciones que no provengan de fuentes oficiales y seguir la información únicamente a través de sus redes sociales:

Shakira busca superar sus propios récords

En marzo pasado, tras siete años de ausencia, Shakira regresó a los escenarios mexicanos con su gira Las Mujeres Ya No Lloran, considerada la más ambiciosa de su carrera. En esa ocasión ofreció siete conciertos que se convirtieron en verdaderos encuentros generacionales, reuniendo a fans de distintas épocas: desde quienes la siguen desde los años noventa, cuando su estilo era más rockero, hasta quienes la descubrieron con sus últimos éxitos.

Cinco meses después, la cantante volverá al mismo recinto, aunque esta vez con una agenda aún más apretada. Durante este tiempo, Shakira ha alcanzado hitos importantes en su carrera. Recientemente, OCESA informó que la artista ha vendido más de un millón de boletos en México, consolidándose como una de las latinas más exitosas en cuanto a asistencia en vivo.

Además, se convirtió en la artista con más presentaciones en el recinto del GNP: 12 conciertos, superando a otras bandas y solistas que habían encabezado la lista anteriormente.

La segunda ronda de shows en la Ciudad de México comenzará el 26 de agosto y se extenderá hasta finales de mes (27, 29 y 30 de agosto), mientras que un último concierto de despedida está programado para el 18 de septiembre.

*Con información de Mariel López.

