El icónico rapero puertorriqueño Residente dará un concierto en Zócalo de la Ciudad de México, así lo informó la Secretaría de Cultura de la capital, la lírica del cantante, cargada de mensaje social y ritmos que han marcado generaciones se hará presente en septiembre de manera gratuita.

"Después de más de 20 años de trayectoria y su exitoso álbum 'Las letras ya no importan' (2024), Residente ofrecerá un concierto lleno de conciencia, crítica y energía imparable", informó la Secretaría a través de redes sociales, así como la Jefa de Gobierno Clara Brugada a través de un video.

La cita es el sábado 6 de septiembre a las 20 horas, entrada libre.

¿Quién es Residente?

René Pérez, mejor conocido como Residente, fue fundador y vocalista principal de Calle 13, comenzó su carrera solista en 2015 tras la disolución de Calle 13. Lanzó su primer álbum solista, “Residente”, en 2017; el proyecto fue inspirado por un examen de ADN y grabado en varios países del mundo.

Las letras de las canciones de Residente hablan de temas sociales, políticos y culturales, también sobre la defensa por la justicia social, la educación pública y los derechos indígenas.

Residente ha colaborado con UNICEF y Amnistía Internacional y ha sido portavoz en campañas sociales.

