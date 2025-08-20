Entre amigos es más divertido todo, desde tomarse una copa, practicar algún deporte o dar un concierto en el Auditorio Nacional, bueno eso es lo que les pasó la noche de ayer a Emmanuel, Mijares, Yuri y Lucero en un show que tenía como sílaba tónica la nostalgia y la complicidad.

Aunque verlos por separado es totalmente un agasajo, experimentarlos en cuarteto es algo que solo en los sueños más surrealistas podría gestarse, aunque no es de sorprender, en años anteriores la permanente gira de Emmanuel y Mijares daba indicios de que esto podría suceder, más aún cuando en uno de los conciertos en el Coloso de Reforma, Lucero subió al escenario a cantar con su ex marido “Si me tenías”, provocando la emoción del público y sembrando el hype en ellos.

Pero aquella visión por fin se lleva a cabo en esta gira conjunta llamada “Entre Amigos” donde los desbordantes talentos de Yuri, Mijares, Lucero y Emmanuel se lucen en todos los aspectos posibles ante una horda de fans que se mantuvieron juntos pero no revueltos.

Si bien la combinación del intérprete de “La chica de humo” y el cantautor de “Soldado del amor” resultó en una de las giras más emocionantes para los fanáticos, la incorporación de la cantante de “El apagón” y la intérprete de “Electricidad” resultó en algo más que acertado, situación que enloqueció a los seguidores de los cuatro, además de revivir una parte de los años 80.

Minutos antes de las 21:00 horas la gente ya se encontraba en su gran mayoría ocupando sus plazas y escuchaba con atención las medidas de seguridad, luego de escuchar la proverbial tercera llamada las luces se atenuaron y comenzó a escuchar un breve popurrí melódico de los cuatro protagonistas de esta historia repleta de nostalgia, utilizado para dar la bienvenida.

Lucero, Yuri, Emanuel y Mijares salieron despanpanantes con outfits brillantes que combinaban entre negro y plateado, de pies a cabeza, saltaron con enormes sonrisas y ávidos de su público al que consintieron rapidamente con un medley de “El apagón”, “Bella señora”, “Ya no” y “Bella”, interpretado por los cuatro y con las que arrancaron al púbico de sus asientos.

La tónica del concierto fueron los duetos y las interpretaciones en solitario, la interacción con el público que estaba más que dispuesto a colaborar con la velada, los errores pasajeros y las anécdotas de toda una vida en el espectáculo.

Yuri y Lucero interpretaron a dueto “Llorar” y “Ya no vives en mí”; Lucero y Mijares cantaron “Tácticas de guerra” y “Si me tenías”; Mijares y Emanuel “Es mi mujer”; Emmanuel y Yuri “Yo te pido amor”; Lucero y Emmanuel “Tu y yo”; Mijares y Yuri “Me alimento de ti”, duetos que emocionaron y conmovieron a los fanáticos.

En formato de cuarteto cantaron “La maldita primavera”, “El privilegio de amar”, “Para amarnos más”, “Tengo mucho que aprender de ti” y “Sentirme vivo”, el formato que pareció gustar más al público pues se deleitaba con las voces de los cuatro además de los bailes y energía que irradiaban Lucero y Emmanuel, los más activos sobre el escenario.

La audiencia que no dejó de cantar, bailar, aplaudir y gritar de la emoción durante más de dos horas que duró el concierto, realmente no importó cual fuera la combinación, el efecto era el mismo, la gente se ponía eufórica cantando las canciones de su época y las recordaban con gran pasión.

Igualmente los interprete demostraron porqué son tan queridos en sus momentos en solitario donde la novia de América cantó “Cuando baja la marea”, “Sobreviviré” y “Vete con ella”; Yuri cantó “Veleta”, “Es ella más que yo”, “De qué te vale fingir” y “Detrás de mi ventana”; Mijares interpretó “Al final”, “Soldado del amor” y “Uno entre mil”; mientras por su parte Emmanuel cantó “Rey Azul”, “No hace falta”, “La chica de humo” y “La última luna”.

El ambiente fue tan íntimo como poderoso, con una sección acústica donde Lucero cantó una emotiva versión de “Electricidad”, momento donde recordó la alegría que le causaba estar presente con tantas personas que los apreciaban y apoyaron desde sus inicios.

“Algo que me gusta de esta noche es poder cantar canciones entre los cuatro, y poder celebrar todas la trayectorias y poder compartirlas con todos ustedes, gracias”, dijo la cantante.

Además del talento sobre el escenario, el concierto brilló con la presencia de Lucero Mijares hija de Lucero y Mijares disfrutando del show junto a algunos amigos. Además cabe mencionar al grupo de músicos y coristas que fueron parte fundamental del éxito de las giras, alrededor de 14 personas.

La noche finalizó con otro medley repleto de éxitos de los cuatro como “Cuéntame”, “Corazón de melao”, “Baño de mujeres” y “¿Qué te pasa?”, pero como la gente es insaciable finalizaron con “Toda la vida” de Emmanuel para dar un cierre espectacular a una noche de nostalgia ochentera.

