Jorge Hernández, vocalista y acordeonista de Los Tigres del Norte se recupera de una caída que sufrió en pleno concierto en San Luis Potosí como parte de la Feria Nacional Potosina 2025.

El cantante de 72 años tropezó y cayó a la orilla del escenario cuando se encontraba cantando; sin dejar de cantar y sin soltar del todo su acordeón, el intérprete se incorporó casi de inmediato, a pesar de que fue una caída fuerte.

Lee también: Los Tigres del Norte celebran que ya tienen calle con su nombre en Brooklyn; festejan con bandera de México

Gente del staff y sus compañeros se acercaron para auxiliarlo; lo único que quedó en el suelo fue su sombrero, el cual fue levantado y puesto en medio de aplausos del público.

En redes sociales también aplaudieron la actitud de Jorge Hernández, por superar ese momento y por el show que ofreció la agrupación lleno de sus temas más emblemáticos.

@eljuan30mx SUFRE CAÍDA JORGE HERNÁNDEZ Durante su presentación en San Luis Potosí, el vocalista y leyenda de Los Tigres Del Norte, Jorge Hernández sufre caída en el escenario, pero su reacción se llevó las palmas y ovación del público, ya que nunca dejo de cantar y tocar su acordeon demostrando así su grandeza y profesionalismo que ha caracterizado a la agrupación por décadas. ¡Eso es un verdadero profesional! Y un gran ejemplo de lo que es un verdadero artista 👏👏👏👏 NO POR NADA SON “LOS JEFES DE JEFES” ♬ sonido original - eljuan30mx

"Como todo tigre líder no se raja ante los golpes". "eso si es un verdadero tigre, no se raja por más caídas que tenga no deja de cantar". "Sin hacer berrinche y sin regañar gente. Impecable el señor @Jorge Hernandez por eso son quienes son", se lee.

Lee también: Foto de Eduardo Hernández, cantante de Los Tigres del Norte, desata falsa versión de su muerte

¿En qué momento musical están Los Tigres del Norte?

Los Tigres del Norte se encuentran en plena gira llamada "La Lotería", los originarios del estado de Sinaloa no defraudan a su público y en cada presentación se entregan tal y como ha ocurrido desde 1968, año en que se conformó la agrupación.

Parte del éxito de los ganadores de siete premios Grammy y 12 Grammy Latinos radica en haberse consolidado como los cronistas del pueblo latinoamericano, que se ha visto atravesado por la desigualdad, la narcoviolencia y la migración.

rad