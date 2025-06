Vaya susto que se llevaron los seguidores de Los Tigres del Norte luego de que se difundiera la mentira de que el cantante Eduardo Hernández, uno de los integrantes de la agrupación, había muerto.

La falsa noticia se viralizó en redes sociales, donde además circulaba una foto que compartió la misma agrupación, aunque sin la intención de causar confusión entre sus seguidores, pues se trata de la promoción de su nuevo tema "Tus últimas palabras".

“Te dejo mis abrazos. Te dejo mis besos. Recuérdame así”, se lee en la publicación que se ilustra con una foto de Eduardo Hernández mirando hacia el cielo.

El mensaje remata con la frase: "Con un nudo en la garganta", y aunque la publicación es parte de la promoción de su nuevo tema, algunos distraídos pensaron lo peor, y las búsquedas sobre la muerte del intérprete se dispararon.

Esta publicación de Los Tigres del Norte alertó a los fans sobre la salud del integrante Eduardo Hernández.

"Aquí me tienen entrando a los comentarios pa ver si me desmayaba o no", escribió una fan, mientras que otra confesó: "¡Asustan!".

Eduardo Hernández no sólo es una de las voces principales de la banda, también sabe tocar el acordeón, saxofón, bajo sexto, guitarra, batería, teclados, clarinete, piano y percusiones.

Se unió a Los Tigres del Norte en 1988, tenía 24 años, su primer álbum con la banda fue "Corridos Prohibidos".

Letra de "Tus últimas palabras"

Sin querer soltar tu mano

Con un nudo en la garganta

Con la cuenta regresiva

Esperando la partida

Abrazado la esperanza

Los recuerdos son caricias

Que se posan en el alma

Se humedecen las mejillas

Pero vuelve mi sonrisa

Con tus últimas palabras

No llores más por mí

Prométeme que aunque me voy

Tú serás feliz, feliz

La vida es pasajera

Pero mi amor se queda

Muy dentro de ti

No llores más, te cuidaré

A dónde voy, yo estaré bien

Te dejo mis abrazos

Te dejo mis besos

Recuérdame así

Sé que vas siempre conmigo

Como un ángel de la guarda

Me das fuerza cada día

Tú me cuidas, tú me guías

Con tus últimas palabras

No llores más por mí

Prométeme que aunque me voy

Tú serás feliz, feliz

La vida es pasajera

Pero mi amor se queda

Muy dentro de ti

No llores más, te cuidaré

A dónde voy, yo estaré bien

Te dejo mis abrazos

Te dejo mis besos

Recuérdame así

Pensando en ti

Voy por la vida

Siempre serás mi bendición

Lo que me decías

No llores más, te cuidaré

A dónde voy, yo estaré bien

Te dejo mis abrazos

Te dejo mis besos

Recuérdame así

Te dejo mis abrazos

Te dejo mis besos

Recuérdame as