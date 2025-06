Lucero, Yuri, Emmanuel y Manuel Mijares, dieron cátedra de cómo debe ser un espectáculo en vivo, donde cada uno tuvo su momento para brillar y el talento fue el elemento principal.

La noche de ayer en el escenario del Palacio de los Deportes, estas grandes estrellas ofrecieron el primer concierto de su show Entre amigos, en el cual interpretaron lo mejor de su repertorio ante 15 mil 800 personas.

La producción de este espectáculo iba ad hoc a los artistas que aparecerían arriba del escenario, pantallas gigantes, luces robóticas, una agrupación de 14 músicos.

Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares aparecieron en lo alto de la escalinata principal y de inmediato las ovaciones se dejaron escuchar. "El apagón", "Bella señora", "Ya no" y "Bella", fueron los primeros temas que se dejaron escuchar.

“Aquí estamos entre amigos”, expresó Emmanuel, después de que sus compañeros saludaron al público, para invitarlos a divertirse y cantar todas las canciones del repertorio de esta noche.

El primer dúo de la noche fue el de Lucero y Mijares, que iban vestidos coordinados, con un estampado arlequín en blanco y negro; en cuanto la gente los vio juntos emocionados gritaron sus fans, mientras cantaban "Tácticas de guerra". El relevo llegó con Yuri, que se integró con Mijares, para interpretar "Me alimento de ti".

Aunque los cuatro tienen grandes éxitos, se dieron el permiso de cantar algo de las colombiana Karol G, "Si antes te hubiera conocido", fueron Lucero y Emmanuel quienes le dieron el sabor pop qué le va muy bien a este tema.

Concierto de Emmanuel, Yuri, Lucero y Mjares en el Palacio de los Deportes, presentando su show "Entre Amigos". Foto: Edgar Negrete/clasos.com.mx

“Esa no ¿verdad? Pues sí la cantó fíjense”, dijo Manuel Mijares, después de intentar interpretar "Si me tenías" y en la primera frase el público gritó eufórico, y mucho más cuando Lucero salió a cantar con él.

“Yo pensé, este es uno de los éxitos de Mijares, en los ensayos dije, que lo cante solo porque es su canción, pero luego pensé, dicen que me la dedicó, pues que se friega también la cantó”, expresó Lucero.

No importó cual fuera la combinación, si Yuri cantaba con Mijares, Lucero con Emmanuel, o los cuatro juntos, el efecto era el mismo, la gente eufórica cantado las canciones, aplaudiendo, bailando.

“Estamos cumpliendo un sueño ¿lo están disfrutando? creo que nosotros más”, dijo Lucero después de interpretar "La maldita primavera", un éxito de Yuri al cual ella le dio su toque personal.

Emmanuel señaló que entre el público estaban colegas y amigos muy queridos, María León, Lucero Mijares, Alexander Acha y Benny Ibarra.

“Que venga nuestra gente a vernos, nos llena el alma”, dijo Emmanuel.

No faltaron los momentos bohemios, como cuando los cuatro cantaron "Tengo mucho que aprender", divertidos y emocionantes, como cuando la gente se levantó de sus butacas para saltar, mientras Emmanuel y Mijares cantaban "Sentirme vivo".

“Qué momentos tan mágicos, tan especiales que vivimos. A las mentes que nos juntaron desde Juego de Voces, a quienes nos ayudan a decidir hasta cómo vestirnos, a esta banda maravillosa, gracias por esta noche, estoy muy emocionada, siento que los que están en las butacas son nuestros amigos, así que estamos entre amigos”, expresó Lucero, que emocionada vio cómo se entregó la gente al cantar "Vete con ella".

Homenaje a los 80

Pero el gran momento de la noche fue cuando Yuri, ataviada con bellísimo vestido blanco, hizo que las mujeres presentes se pusieran de pie y cantarán a todo pulmón "De que te vale", provocando que la cantante se emocionara cuando al final la ovacionaron y gritaran a coro su nombre.

“Esta canción no estaba dentro de la lista, yo iba a cantar otra, pero mis fans en la mañana me mandaron una información donde me decían que, gracias a la serie de 'Mentiras' este tema es número uno en Spotify después de 30 años, así que le agradezco a los productores, a las actrices, porque nos hicieron un homenaje, no cabe duda que los ochenteros estamos de vuelta”, compartió Yuri.

Luego destacó el trabajo que Regina Blandón hizo interpretando el personaje de Yuri, el cual fue complicado porque debió cantar mucho y con arreglos que no eran cómodos para ella, por los tonos que debía alcanzar; después reveló que estaba entre el público e hizo que la actriz saludara al público, para después darle las gracias por su trabajo, entonces volvió a emocionar a la gente con Detrás de mi ventana.

Los grandes momentos siguieron con "Soldado del amor", "Uno entre mil", "La chica de humo", "La última Luna", "Cuéntame", "Corazón de melao", "Baño de mujeres" y finalmente "Toda la vida", con la cual cerraron este show, que fue un claro ejemplo de cómo se debe entregar un artista en el escenario y regalar al público un recuerdo inolvidable.

