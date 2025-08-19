Más Información

Del arte pop de Marta Minujín al arte moderno de Rufino Tamayo y Vicente Rojo: los destacados de GAMA Week

Sally Rooney cometerá un delito terrorista si apoya a Palestine Action, advierte Londres

Sally Rooney donará derechos de sus novelas a Palestina Action, organización prohibida en Reino Unido

La obra de Gabriela Ortiz resonará en Londres, Ámsterdam y Barcelona para temporada 2025-2026

Filmoteca UNAM busca pistas para hallar 10 películas perdidas

Preparan Encuentro de Escritoras Negras Afromexicanas

El Auditorio Nacional se llenó de emoción, nostalgia y fans de todas las edades que se dieron cita para ver a Emmanuel, Mijares, Lucero y Yuri en el concierto “Entre Amigos”.

Desde muy temprana hora, comenzaron a formarse largas filas de asistentes que, emocionados por una noche inolvidabe, ya esperaban ocupar su lugar.

“¿De quién te vas a comprar tu playera, Emmanuel, Mijares, Yuri, Lucero o de los cuatro?”, se cuestionaban.

A las afueras, los vendedores ambulantes ofrecían y todo tipo de recuerdos: desde los tradicionales posters, playeras, y tazas, hasta imágenes que los dibujaban como figuras religiosas, objetos que cada vez son más comunes en este tipo de eventos.

El público también era una mezcla, y es que, aunque predominaban los llamados "baby boomers", también se veían adultos jóvenes y hasta adolescentes que llegaron por simple curiosidad o por gustos heredados; demostrando que la música de los 80 no sólo está vigente, sino que puede unir generaciones.

Alicia, fanática de Emmanuel, compartió su entusiasmo: “Venimos desde el metro Martín Carrera, es mi cumpleaños este fin de semana y este es uno de mis regalos. Verlos juntos será fantástico”, dijo a EL UNIVERSAL.

Por su parte, Griselda, su amiga, explicó que aunque no era fan de ninguno de los cuatro, asistir al evento la hacía sentir parte de la celebración: “Recuerdo estas canciones por mi hermana mayor. Me gusta más el pop actual, como Belanova o RBD, pero estar aquí con mi amiga es especial”, expresó.

Entre Amigos” no solo ofrece un recorrido por los éxitos del pop de los 80, sino que se convierte en un espacio para que los recuerdos afloren.

