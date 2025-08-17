Cuando anunciaron esta pelea, el morbo, las risas y lo hilarante brotaron en redes sociales.

Dos mundos distintos pero un mismo objetivo, vencer de risas a su rival en el ring de Supernova Orígenes 2025.

Francos Escamilla y el Escorpión Dorado no decepcionaron en el cuadrilátero.

Mientras el Dios del internet mostraba sus entrenamientos, el comediante regio dejó todo a la imaginación hasta el momento que sonara la campana.

Los dos mexicanos “pesos pesados” de la comedia, se vieron cara a cara y desde el primer asalto mostraron sus mejores condiciones y golpes… bueno, solos uno.

Escamilla dio el primer derechazo, al no ver la reacción del Escorpión, lo retaba a que lo golpeara, pero el boxeador Dorado no podía conectar más de dos golpes.

Para el segundo asalto, Franco dio una serie de golpes, pegándole un par en la cara al hermano de Werevertumorro y obligándolo a detener la pela por el juez, el conteo fue obligatorio. Por suerte pudo continuar.

En el tercero, el “comediante del sombrero” sufrió y no pudo por le cansancio extremo, fue en este episodio en el que Escorpión recuperó la pelea y obligó a los jueces a que fuera la decisión dividida.

“No es fácil a subirse a pegarse en el ring y mucho menos con sobrepeso. Te admiro y tu familia es mi familia, te quiero un chingo”, comentó Franco al finalizar y recibir el cinturón y darle un abrazo al boxeador Dorado.