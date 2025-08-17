El flow de Mario Bautista noqueó a Westcol y le dislocó el hombro; El colombiano no se rapó

La noche se llenó con flow cuando dos grandes personalidades de internet se subieron al ring y mostraron sus mejores golpes durante Supernova Orígenes 2025.

Uno del mundo de los espectáculos y el otro siendo el streamer más visto de Latinoamérica y dueño de un equipo de la Kings League. Una pelea especial por ser la única en la cartelera sin usar careta. Además, uno al finalizar la noche quedó pelón.

México contra Colombia, pasión por futbol y el boxeo. Westcol lo dijo en la conferencia de prensa previa al evento, durar los tres rounds y vencer a Mario Bautista, el máximo sueño para el sudamericano.

¡COMBATE DE LOCURA! 🤯🥊 Mario Bautista noqueó a Westcol en Supernova Orígenes y le dislocó el hombro. pic.twitter.com/3Nlv44KJyd — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 18, 2025

Golpe tras golpe, no hubo tiempo de respiro. Como una auténtica pelea al estilo Rocky, ambos se dieron con todo. No había minuto en el que ninguno dejó de recibir golpes por derecha, por izquierda y uno que otro golpe al hígado.

En el primer y segundo asalto, fue una pelea pareja en la que los dos recibieron mucho y dieron mucho. Una caída de Mario en los primeros minutos de la noche preocupó a sus aficionados, pero para el segundo episodio la cosa cambió y con una serie de golpes en el rostro, mandó a la lona al colombiano.

El cantante mexicano vio cómo caía su adversario y al tocar podio levantó las manos, mostró los conejos y festejó a lo grande con su familia, amigos y aficionados. Westcol se fue con los paramédicos con el hombro dislocado y deja su apuesta de raparse para otra ocasión.

La Chiquita González le otorgó el cinturón de campeón de campeones a Mario Bautista. “Agradecer a mi familia y mis fans. Hoy se ganó en el ring y se ganó en la vida, tanto Westcol como yo, queremos apoyar al talento mexicano, mexico es la cuna del box, vamos a regalar una beca a un peleador hasta que sea profesional”, expresó el cantante mexicano.

¿Regresará a defender el título? “Claro que si, con el que venga”, aseguró Mario Bautista que lo pensará en regresar a Supernova Orígenes 2026.

