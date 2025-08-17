Luis Pride se lleva la noche y vence a Shelao; el primer campeón de Supernova Orígenes

La mirada retadora entre Shelao y Luis Pride desde el día del entrenamiento era de enfado deportivo. Ambos creadores de contenido querían brillar en la primera pelea de Supernova Orígenes 2025 y no defraudaron.

Pride desde los primeros segundo fue a proponer el combate, los jabs y ganchos eran certeros tanto que en el primer episodio el chileno sufrió y recibió un golpe directo en la casta que el juez tuvo que intervenir.

Para el asalto dos, tanto Pride como Shelao bajaron revoluciones y disfrutaron más la pela, recorrieron el cuadrilátero y midieron fuerzas.

Luis Pride vence a Shelao en el primer combate de la noche vía nocaut en Supernova Orígenes 🥊 pic.twitter.com/XoJa3NSg6R — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 18, 2025

Para el último episodio, ambos pugilista salieron a darlo todo en el ring. Shelao tuvo que ser más agresivo para emparejar las tarjetas y en ese acto de desesperación, descuidó su guardia y recibió dos golpes directos en el rostro que los noquearon.

El juez tuvo que intervenir y parar el combate. No dio oportunidad de reacción y así, sin pensarlo, Pride subió a la esquina de un ring y levantó los brazos en señal de victoria.

“Buenas tardes Ciudad de México. Respeto mucho, está muy guapo para pegarle más. Debemos aplaudirle a Shelao. Fue una experiencia increíble”, fueron las palabras del primer campeón de Supernova Orígenes.

Finalmente, con el rostro triste, la listada baja, pero aceptando que fue inferior en el combate. “Lo intente, fue difícil, perdonen”, aseveró al finalizar el combate en el Palacio de los Deportes.