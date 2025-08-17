Querétaro le arrebata el triunfo al Atlas; empataron en el último minuto

¡Duelo de locura en la Corregidora! Los Gallos Blancos cantaron con fuerza en el tramo final del partido para empatar 3-3 con el Atlas, y sumar sus primeros puntos en el Apertura 2025

Pablo Barrera (58'), Bogarín (93') y Lucas Rodríguez (97) anotaron por parte de Querétaro; los goleadores rojinegros fueron Del Prete (8'), Durdevic (68') y Adrián Mora (75').

La primera de peligro fue al minuto 5 con un peligroso centro que se paseó por el área de los Gallos, pero no lograron concretar esa oportunidad.

Minutos más tarde, apareció Gustavo del Prete para abrir el marcador del encuentro. Roberto Suárez peinó el tiro de esquina para encontrar al '10' rojinegro en el segundo poste, que se encargó de empujar el balón al fondo de la red.

Cerca de la media hora de juego, al 28', Del Prete filtró un espectacular balón para Durdevic, dejándolo mano a mano frente Allison, a quien venció con un potente disparo. El serbio festejó con efusividad su anotación, pero el VAR lo hizo ahogar su grito de gol por fuera de lugar.

El juego se vio manchado por una polémica decisión arbitral, cuando el central, junto con el VAR, marcaron un penalti bastante riguroso para los Gallos.

Pablo Barrera tomó el balón y canjeó la pena máxima por gol para emparejar el juego al 58.

Querétaro vivía grandes minutos tras la anotación, pero los Zorros reaccionaron con anotación de Durdevic al 68 con asistencia de Camilo Vargas.

Para el 75, Adrián Mora se encargó de hacer el tercero de Atlas con un gran cabezazo.

Parecía que Atlas había finiquitado el juego, pero una increíble reacción de Gallos les impidió llevarse el triunfo.

El árbitro agregó siete minutos, los suficiente para vivir grandes emociones. Al 93 llegó la anotación de Bogarín, y para el 97 Lucas Rodríguez empujo el balón que entró dramáticamente al arco de Atlas para sellar el empate.