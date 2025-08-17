América Femenil reconoce que necesita mejoría, pese a paso perfecto en el Apertura 2025; “estamos en el debe y lo asumimos"

Si bien el América Femenil se apropió del Clásico Capitalino, lo cierto es que el rendimiento que entregó la escuadra en el segundo tiempo del partido fue “malo”. Así lo reconoció el estratega de las azulcremas, Ángel Villacampa: “No podemos salir campeonas. Todo el mundo [sabe] que estamos en el debe y lo asumimos”, aseveró en conferencia de prensa.

Pese a que América abrió el marcador en la cancha del Estadio Olímpico Universitario —gracias a que Kiana Palacios remató desde fuera del área— las auriazules de Pumas despertaron y tomaron ventaja en el segundo tiempo del partido.

Momentos después, si no hubiera sido porque el arbitraje les marcó dos penales, las “Águilas” ya no estarían invictas en el Apertura 2025.

“Lo hablábamos en el vestidor: no podemos ganar el torneo ahora, pero lo que sí podemos hacer es gestionar este tipo de partidos. […] Tenemos que seguir mejorando”, subrayó Villacampa.

No es secreto que, en su hogar, las Pumas son una rival fuerte. Se esperaba que le dieran un golpe fuerte a las azulcremas porque —así como ellas— conservaban un carácter invicto. Sin embargo, los tres puntos quedaron en manos de América. Un paso que parecería perfecto, pero que todavía tiene mucho que mejorar, de acuerdo al director técnico.

Por lo pronto, el próximo reto de las “Águilas” será en Costa Rica: ahí se enfrentarán al Alajuelense en la primera fecha de la Concacaf W Champions Cup. Ésta será la segunda parada del apretado calendario que todavía le espera al América.

“Nos estamos preparando —en el día a día— para ser mejores. El mayor reto siempre será el partido más próximo, en eso nos focalizamos”, concluyó el estratega español.

