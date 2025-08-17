América Femenil se apropia del Clásico Capitalino; derrota a Pumas y conserva su paso perfecto en el Apertura 2025

Un invicto por otro: el paso perfecto de las “Águilas” del América se apropió del Clásico Capitalino Femenil, arrebatándole el triunfo (2-3) a las Pumas y pintando de azulcrema el Estadio Olímpico Universitario en la séptima fecha del Apertura 2025.

Esto marcó la primera derrota de Pumas en lo que va del torneo.

Si bien Wendy Toledo se llevó una ronda de aplausos porque protegió a la portería auriazul en lo que —durante los primeros minutos de juego— parecía que terminaría en un gol de las visitantes, las “Águilas” se las ingeniaron para cantar victoria, al menos, por unos instantes.

Corría el minuto diez del partido cuando Kiana Palacios remató desde fuera del área, abriendo el marcador en favor de las dirigidas por Ángel Villacampa. Aún con los abucheos que se escucharon en las gradas del recinto, el América celebró como si estuviera en su casa.

Después del homenaje que —en el medio tiempo— recibieron las futbolistas representativas de México en las Copas Mundiales Femeninas de 1970 y 1971, algo despertó en Pumas. Motivación suficiente para dar guerra en la protección de su carácter invicto.

Las auriazules rescataron el empate gracias a una anotación que Ana Mendoza selló en el 46’. El segundo tanto no tardó en llegar, puesto que Stephanie Ribeiro remató dentro del área en el 48’.

Sin embargo, la polémica arbitral apareció: dos penales en favor de las “Águilas” del América firmaron el destino del partido. Irene Guerrero y Scarlett Camberos cobraronAmér la pena máxima, apropiándose de la victoria en el Clásico Capitalino. Esto sucedió en un lapso de cuatro minutos, puesto que las futbolistas azulcremas anotaron en el 59’ y 62’.

Así terminó una edición más de la rivalidad histórica, con una asistencia de 11 mil 390 aficionados que se dieron cita para formar parte del partido que conmemoró el Día Nacional de la Mujer Futbolista.

Mientras que Pumas Femenil se enfrentará a Tijuana en el balompié mexicano, América iniciará su camino en la Concacaf W Champions Cup ante el Alajuelense.