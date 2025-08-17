La principiante contra la experta. México contra Argentina. Una gran rivalidad en redes sociales que pasó a un cuadrilátero. La frase más usada y que sacó chispas entre ellas fue “No tiene nada. Yo puedo”.

Mercedes Roa inspirada con el combate de Nacho Beristain, y Milica, con garra albiceleste subieron al ring con el sueño de salir con los brazos en alto. La experiencia superó los ánimos de una principiante que lo dejó todo en la lona.

El segundo combate de Supernova Orígenes 2025, fue femenil. Desde que ambas subieron al cuadrilátero la rivalidad se notó y fue la mexicana que dio el primero golpe demostrando que no tenía miedo.

Esta pelea sin duda no decepcionó; Mercedes Roa vs Milica 💪#SupernovaStrikersAmigo pic.twitter.com/i4WQwJnDRE — Supernova Strikers Amigo (@supernovaboxing) August 18, 2025

La influencer mexicana, vestida de verde con el Calendario Azteca en la espalda, mostró agresividad, conectando fuerte con su puño derecho. Mercedes dominó el primer asalto dejando con pocas posibilidades de reacción a Milica.

A mitad de combate, para el segundo episodio, mientras algunos lo usan para prevenirse y mejorar su estrategia, ellas siguieron soltando golpes y fue ahí cuando la argentina emparejó la pelea.

En la parte final, el tercer episodio, Milica salió y desgastó a Roa, quien recibió una serie de golpes que la mandaron a conteo. Cuando la campaña sonó, ambas influencers fueron levantadas por su cuerpo técnico y ovacionadas por el público del Palacio de lo deportes.

Milica vence a Mercedes Roa por decisión unánime en Supernova Orígenes 🇦🇷🥊 pic.twitter.com/TkGMt3zFBb — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 18, 2025

Mariana 'La Barby’ Juárez, se encargó de darle el cinturón a Milica, que por decisión unánime se llevó la noche.

“Estaba preparada, me sentí como en casa. Quiero agradecer a Roa. Fue buena rival, paga muy duro, intenté todo y nada, muchas gracias”, expresó con una sonrisa tras ganar en Supernova Orígenes.