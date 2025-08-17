Querétaro presenta a Diego Reyes como su refuerzo estelar; usará el número '9'

Querétaro estaba promocionando desde un día antes que al medio tiempo del partido frente Atlas harían un anuncio muy importante, el cual resultó ser la presentación de Diego Reyes como su nuevo refuerzo para el Apertura 2025.

Los Gallos llegaron al descanso del juego con el marcador en su contra, luego de la anotación de Gustavo del Prete al minuto 8 de juego. Para contrarrestar ese trago amargo, la directiva queretana aprovechó el medio tiempo para anunciar a su nuevo fichaje.

La afición de Gallos recibió entre aplausos al ex de Tigres, pero algo que los sorprendió fue ver el dorsal que estará usando el central mexicano en su etapa con el cuadro queretano.

"Sin ser Día de Reyes, el Azul y Negro se refuerza en la defensa con un mexicano top que ha jugado en las mejores ligas del mundo. ¡Bienvenido a Querétaro!", escribió el club en sus redes sociales para oficializar la llegada del medallista de oro en Londres 2012.

Sin ser Día de Reyes, el Azul y Negro se refuerza en la defensa con un mexicano top que ha jugado en las mejores ligas del mundo.



¡Bienvenido a Querétaro, @DiegoReyes! 🐓#Los75DeGallos pic.twitter.com/mGFWfwSAGX — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) August 17, 2025

Al ver a Reyes con el '9' en su playera, los internautas comenzaron a preguntarse por qué le dieron ese número a un defensa central, cuando suele ser para alguien de ataque.

Diego Reyes llega procedente de Tigres, la directiva de Querétaro solamente negoció con el futbolista y su representante, ya que su contrato se había terminado con el cuadro felino el pasado 25 de junio.

El canterano americanista suma un nuevo equipo en su trayectoria que incluye clubes europeos como el Porto, Fenerbache, Espanyol y Real Sociedad.

Con 32 años, el multicampeón de la Liga MX busca convertirse en un pilar fundamental en la zaga de Querétaro, pero también en un líder del equipo que pelea por no estar en el fondo de la tabla.