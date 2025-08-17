Las Vegas Smash derrota a San Diego Stingrays en la final varonil de la Pro Padel League; sufrida y espectacular victoria en Guadalajara

Desde el primer partido que se disputó en Guadalajara, las emociones se vivieron a flor de piel. Y, en la final de la rama varonil, no fue la excepción.

El último juego de la Pro Padel League en la Perla Tapatía fue una auténtica locura, protagonizada por dos equipos que hicieron hasta lo imposible por conquistar el título; sin embargo, el trofeo no podía tener dos dueños.

Con demasiado sufrimiento, Las Vegas Smash derrotó a San Diego Stingrays en tres sets (6-3, 6-7 y 10-7) y se proclamó campeón del tercer torneo de la temporada 2025 de la PPL.

La dupla vegasina, conformada por el argentino Gonzalo Alfonso y el español Francisco Gil, se quedó con el campeonato en el primer certamen de la Pro Padel League disputado en nuestro país. Sensación única al quedar en la historia del juego de la pala en México.

Antes de tocar el cielo en la capital de Jalisco, Las Vegas Smash sufrió y sufrió demasiado, sobre todo durante el segundo parcial, donde llegaron a tener una diferencia de tres juegos.

La pareja de San Diego Stingrays, integrada por el brasileño Lucas Bergamini y el argentino Alex Chozas, reaccionó a tiempo y remontó la pizarra adversa para obligar a que se jugara un super tie-break.

La afición presente en El Domo del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) de Jalisco respondió y se puso al mismo nivel del duelo que se estaba disputando sobre la pista.

El tercer capítulo se convirtió en una batalla feroz por conseguir el punto y la ventaja para estar cada vez más cerca del título.

Todo parecía indicar que Las Vegas Smash dejaría ir el triunfo que ya tenía prácticamente amarrado. Las sensaciones eran de decepción en los rostros de Gonzalo Alfonso y Francisco Gil.

En frente, la satisfacción era más que evidente en las caras de Lucas Bergamini y Alex Chozas, estaban cerca de remontar un resultado que parecía prácticamente imposible.

Sin embargo, el caprichoso destino tenía otros planes para ambos equipos. Uno se quedaría con la gloria en Guadalajara y el otro se quedaría con la desilusión.

Luego de una hora y media de partido, todo se definió. Las Vegas Smash se volvió a crecer, como en la primera manga y se adelantó lo suficiente para determinar su triunfo.

El título de la Pro Padel League se quedó en las manos de Gonzalo Alfonso y Francisco Gil, quienes regresarán a México el próximo año como los flamantes monarcas.