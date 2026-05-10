América se enfrenta al Toluca en un juego de mero trámite para acceder a la final de la Liga MX Femenil

América está a 90 minutos de una nueva final. Las azulcremas llegan con una ventaja aplastante de 7-1 sobre Toluca para la vuelta de las semifinales del Clausura 2026, en una serie que prácticamente definieron en el primer partido.

El equipo de Ángel Villacampa firmó una de sus actuaciones más contundentes del torneo. Scarlett Camberos, Kimberly Rodríguez, e Irene Guerrero encabezaron una goleada.

Además de la contundencia ofensiva, el conjunto azulcrema ha encontrado equilibrio, profundidad de plantel y una identidad clara en la recta más importante del campeonato.

En la ida registraron 15 disparos totales y controlaron prácticamente todos los lapsos del encuentro.

Las capitalinas, además, mantienen una estadística ampliamente favorable frente a Toluca.

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