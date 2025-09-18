Más Información

Crean prendas con la meta de ser una empresa cultural

Crean prendas con la meta de ser una empresa cultural

Fernando Benavides, tras la pista de un asesino en su libro

Fernando Benavides, tras la pista de un asesino en su libro

Martínez Palomo completa la serie Músicos y Medicina

Martínez Palomo completa la serie Músicos y Medicina

Margarita Ruiz retrata el mar y el desierto de Baja California Sur

Margarita Ruiz retrata el mar y el desierto de Baja California Sur

Poco público y ya con goteras: Un día en la Cineteca Chapultepec

Poco público y ya con goteras: Un día en la Cineteca Chapultepec

“Trump nos viene a cambiar totalmente las reglas del juego”:  Ana Covarrubias, presidenta del Colmex

“Trump nos viene a cambiar totalmente las reglas del juego”:  Ana Covarrubias, presidenta del Colmex

Tras la filtración del video íntimo de la influencer, la creadora de contenido presentó una demanda contra su ex, cuyo nombre real es Brandon De Jesús López Orozco.

A través de sus historias de Instagram, Ladera compartió un comunicado sobre la querella, asegurando que fue el intérprete quien divulgó el material:

"The Hachar Law Group ha presentado demanda civil en el condado de Miami-Dade en representación de la modelo internacional y empresaria Isabella Ladera, contra el artista Beéle y otras partes no identificadas. La demanda busca responsabilizar a todos los involucrados por la difusión no autorizada de videos y contenido privado relacionados con la Sra. Ladera", se lee en el comunicado.

Lee también:

El cantante colombiano había negado públicamente las acusaciones que Isabella posteó el 9 de septiembre. A través de sus abogados, solicitó respeto a su privacidad y pidió que se detuviera la circulación del clip.

Según Billboard, Isabella demanda a Beéle por invasión de privacidad, acoso sexual cibernético, imposición internacional de angustia emocional y negligencia.

En los documentos legales, la influencer señala que su expareja le pidió grabar sus encuentros sexuales, confiando en que no serían divulgados: “y mucho menos publicados para el mundo, como finalmente ocurrió”. Además, Ladera eliminó los clips íntimos, mientras que Beéle se negó a hacerlo.

Lee también:

Ladera, profundamente devastada

En su publicación de principios de mes, Isabella expresó su dolor: “Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido”.

Ladera lamentó que, en un momento en que se encontraba estable y en proceso de recuperación, su ex pareja decidiera exponerla de la manera más baja: “Este acto no solo vulnera mi privacidad, también atenta contra mi dignidad y ha causado un inmenso dolor, no solo a mí, sino también a mi familia”.

El equipo de Brandon, por su parte, argumentó que su éxito internacional descarta cualquier necesidad o interés en actos de esa naturaleza.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Trump sorprende al mundo: reconoce a Kate Middleton como la verdadera reina y deja en segundo plano a Camila. Foto: Aaron Chown AFP/ EFE/EPA/ANDY RAIN / POOL / AFP

Trump sorprende al mundo: reconoce a Kate Middleton como la verdadera reina y deja en segundo plano a Camila

Donald Trump lanza inapropiado piropo a Kate Middleton frente a William y Melania; así reaccionaron. Foto: AFP

Donald Trump lanza inapropiado piropo a Kate Middleton frente a William y Melania; así reaccionaron

Sofía Vergara y Canelo Álvarez protagonizan abrazo polémico: su esposa reacciona. VIDEO. Foto: Tomada de X @netflix

Sofía Vergara y Canelo Álvarez protagonizan abrazo polémico: reacción de Fernanda Gómez se viraliza. VIDEO

Melania Trump causa revuelo en Reino Unido_ rompe protocolo real con arriesgado escote. Foto: AP

Melania Trump causa revuelo en Reino Unido: rompe protocolo real con arriesgado escote

Candice Swanepoel deja a sus fans sin palabras con vestido lencero sin ropa interior. Foto: AP

Candice Swanepoel deja a sus fans sin palabras con vestido lencero sin ropa interior