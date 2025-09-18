Tras la filtración del video íntimo de la influencer Isabella Ladera y el cantante colombiano Beéle, la creadora de contenido presentó una demanda contra su ex, cuyo nombre real es Brandon De Jesús López Orozco.

A través de sus historias de Instagram, Ladera compartió un comunicado sobre la querella, asegurando que fue el intérprete quien divulgó el material:

"The Hachar Law Group ha presentado demanda civil en el condado de Miami-Dade en representación de la modelo internacional y empresaria Isabella Ladera, contra el artista Beéle y otras partes no identificadas. La demanda busca responsabilizar a todos los involucrados por la difusión no autorizada de videos y contenido privado relacionados con la Sra. Ladera", se lee en el comunicado.

Lee también: ¿Quién es Beéle, el cantante colombiano señalado por su ex Isabella Ladera de difundir un video íntimo?

El cantante colombiano había negado públicamente las acusaciones que Isabella posteó el 9 de septiembre. A través de sus abogados, solicitó respeto a su privacidad y pidió que se detuviera la circulación del clip.

Según Billboard, Isabella demanda a Beéle por invasión de privacidad, acoso sexual cibernético, imposición internacional de angustia emocional y negligencia.

En los documentos legales, la influencer señala que su expareja le pidió grabar sus encuentros sexuales, confiando en que no serían divulgados: “y mucho menos publicados para el mundo, como finalmente ocurrió”. Además, Ladera eliminó los clips íntimos, mientras que Beéle se negó a hacerlo.

Lee también: El cantante Beéle reacciona a la filtración del video íntimo con su expareja Isabella Ladera

Ladera, profundamente devastada

En su publicación de principios de mes, Isabella expresó su dolor: “Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido”.

Ladera lamentó que, en un momento en que se encontraba estable y en proceso de recuperación, su ex pareja decidiera exponerla de la manera más baja: “Este acto no solo vulnera mi privacidad, también atenta contra mi dignidad y ha causado un inmenso dolor, no solo a mí, sino también a mi familia”.

El equipo de Brandon, por su parte, argumentó que su éxito internacional descarta cualquier necesidad o interés en actos de esa naturaleza.

Lee también: Belinda se lastima la rodilla y aclara si podrá presentarse en "Mentiras All Star"