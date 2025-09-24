Otra de las obras del “rey del terror” tendrá su salto a la gran pantalla. De acuerdo con Deadline, se trata de una nueva adaptación cinematográfica de Stephen King que estará a cargo del director Isaac Ezban.

El mexicano es reconocido por su trabajo en filmes como “La Bruja” y “El Faro”, proyectos que han sido bien recibidos tanto por la crítica como por los amantes del género.

¿De qué trata la novela de "Rat"?

La obra seleccionada es “Rat”, incluida en la colección “La sangre manda”, publicada en español bajo el mismo título. Este libro reúne cuatro historias de corte sobrenatural que exploran fuerzas ocultas y la fragilidad humana frente a lo inexplicable.

La historia sigue a Drew Larson, un profesor universitario y escritor frustrado que lleva años intentando escribir una novela sin conseguir terminarla.

Con la determinación de hacerla, se retira a una cabaña en el bosque de Maine, convencido de que el aislamiento le permitirá concentrarse.

Sin embargo, lo que empieza como una oportunidad creativa se transforma en una experiencia inquietante, marcada por el clima hostil, la enfermedad y la tensión psicológica que despierta la soledad.

A medida que la historia avanza, King juega con la delgada frontera entre la inspiración y la locura, entre lo real y lo imaginario.

Con esta producción, “Rat” se unirá a la larga lista de adaptaciones de Stephen King, que van desde títulos recientes como “El teléfono del señor Harrigan” en Netflix hasta “La vida de Chuck”, estrenada en cines el pasado 21 de agosto.

Aunque la fecha de estreno de esta nueva película aún no ha sido confirmada, la noticia ha generado gran expectación entre los seguidores del género de horror y de la obra de King.

Stephen King sigue consolidándose como uno de los autores más influyentes y prolíficos en el cine contemporáneo.