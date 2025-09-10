“La larga marcha”, está basada en una de sus novelas más inquietantes de Stephen King. Aunque no es tan popular como “Carrie”, “Eso” o “El resplandor”, esta historia escrita a finales de los años 60 es una distopía que se aleja un poco de lo que el autor suele ofrecer.

¿De qué trata “La larga marcha”?

Ambientada en un futuro distópico, la trama sigue a cien adolescentes obligados a participar en un concurso anual conocido como “La larga marcha”. Deben mantener un ritmo constante de cinco o seis kilómetros por hora sin detenerse jamás o enfrentar un destino mortal.

Los participantes tienen tres oportunidades para reducir la velocidad; la cuarta significa la muerte inmediata. No hay meta ni descanso: solo uno puede sobrevivir y reclamar “El premio”, la promesa de obtener lo que desee para el resto de su vida.

A través de este juego despiadado, King explora la resistencia, la desesperación y los límites del ser humano, mostrando cómo la juventud se enfrenta a la crueldad de un sistema autoritario mientras mantiene viva la esperanza. Es un relato sobre supervivencia, amistad y humanidad que emerge incluso en las circunstancias más extremas.

Así pasó de las páginas a la pantalla

El guion de la película fue escrito por el propio Stephen King (bajo su seudónimo Richard Bachman) junto con JT Mollner, director de la cinta de terror “Strange Darling” (2023). La adaptación cinematográfica estuvo a cargo de Francis Lawrence, conocido por dirigir “Los juegos del hambre” (2012) y “Soy leyenda” (2007).

El tráiler muestra a los competidores llenos de energía al inicio de la caminata, solo para descubrir que la competencia es mucho más peligrosa de lo que imaginaban. El póster oficial presenta a los protagonistas caminando por una carretera mientras un hombre armado los vigila.

¿Qué actores participan en la nueva cinta de Stephen King?

El reparto que da vida a esta historia incluye a:

(“Star Wars”), como el Mayor, la autoridad que dirige la marcha con mano firme y fría. Judy Greer (“Halloween”), como la madre de Garraty, aterrada por el destino de su hijo.

El elenco se completa con Garrett Waering, Charlie Plummer, Ben Wang y Roman Griffin Davis, quienes encarnan a los demás jóvenes participantes.

“La larga marcha” finalmente llegará a los cines el 12 de septiembre de 2025, tras más de 35 años de intentos fallidos de adaptación por parte de cineastas como George Romero y Frank Darabont.