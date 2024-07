El trauma psicológico que atravesó Shelley Duvall en "El Resplandor"

Shelley Duvall guardó amargos recuerdos de su trabajo en "El Resplandor", pues a pesar de ser la cinta con la que alcanzó mayor éxito y reconocimiento como actriz, la demanda emocional que supuso cumplir con las exigencias de Stanley Kubrick, la rebasó, pues el director le pidió que llorara, por lo menos, 12 horas durante cada día de rodaje.

Esta mañana, Dan Gilroy, pareja de Shelley, dio a conocer a "The Hollywood Reporter", que la actriz murió debido a la diabetes que padecía.

La partida de Shelley, a los 75 años, revive algunas de las cintas más importantes en las que participó durante su trayectoria de tres décadas, pues en el año 2002 optó por retirarse y mudarse a su natal Blanco, Texas.

Lee también: Muere Shelley Duvall, actriz de "El Resplandor", a los 75 años

Una de esas producciones, es sin duda "El Resplandor" (1980), la cinta que Stanley Kubrick adaptó de la novela de terror de Stephen King.

En ella, Duvall interpretó a Wendy Torrence, esposa de Jack, interpretado por Jack Nicholson.

Jack Torrence, un escritor que trata que su carrera resurja, recibe una propuesta de trabajar; convertirse el vigilante del Overlook Hotel durante el invierno.

Y aunque para Jack esta significará la oportunidad de enfocarse en la obra que está escribiendo, mientras aprovecha para pasar tiempo con su esposa y su hijo, la aparición de fuerzas sobrenaturales, generará cambios radicales y perturbadores en él.

Shelley Duvall actuó en "El Resplandor", película de 1980, cuando tenía 27 años. Foto: IMDb

Por ello, interpretar a la esposa de Nicholson, exigía que la actriz se pudiera en los zapatos de una mujer, a menudo atormentada y aterrada de conocer una parte de su pareja jamás antes vista.

Fue así que Kubrick le solicitó que llorase, prácticamente, en todas las escenas en las que aparecía, situación que se convirtió en un martirio para Shelley, de acuerdo a como ella misma lo explicó en una entrevista de 1981, concedida a la revista "People".

Lee también: ¿Qué ver?: "El resplandor", terror psicológico y clásico de culto

“Me hizo llorar 12 horas al día durante semanas enteras”, aseguró.

Para lograr que las lágrimas brotará por sus mejillas, Shelley solía escuchar música melancólica en un walkman, también pensaba en sus familiares, a quienes extrañaba, cuando estaba lejos de casa, durante los rodajes, sin embargo, llegó un momento en que la efectividad de esas técnicas se agotó.

"Después de un tiempo, tu cuerpo se rebela, te dice: '-Deja de hacerme esto, no quiero llorar todos los días., y a veces sólo ese pensamiento me hacía llorar. Despertarme un lunes por la mañana, tan temprano, y darme cuenta de que tenías que llorar todo el día porque así estaba programada mi escena, simplemente empezaba a llorar, me decía: '-Oh, no, no puedo, no puedo' y aun así lo hice, no sé cómo lo hice", confió.

De hecho, fue aplaudida por Nicholson, que sorprendido por ver su capacidad de llorar, se acercó a ella para reconocer el exhaustivo trabajo que estaba haciendo.

"Jack me dijo: '-No sé cómo lo haces'”.

Lee también: "El resplandor": en busca de los mensajes ocultos en la película de Stanley Kubrick

Tras el desgaste emocional que vivió durante el rodaje, tajante, Duvall a dijo a "People" que no permitiría que ningún cineasta volviera dirigirla de esa manera.

"Nunca volveré a dar tanto, si quieres provocar el dolor y llamarlo "arte", adelante, pero conmigo no”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc