IMER cancela otra emisión cultural: después de 21 años sale del aire programa del historiador Javier Garciadiego

El caos navideño y la cancelación del impuesto a videojuegos violentos en los memes de la semana

Gandallas en el Día de los Inocentes

Voraz: un cuento de la chilena Bernardita Bravo Pelizzola

“Escribo para recordar, para perdonar y para decir lo siento”: entrevista con la moldava Tatiana Țîbuleac

Los que marcaron 2025 en la CDMX ofrecieron experiencias para todos los gustos musicales.

Fueron exactamente 2 millones 721 mil asistentes, según cifras oficiales de y promotoras, una cantidad que supera la población total de estados como Colima, Nayarit o Campeche.

Hubo de todo: producciones monumentales, giras internacionales con boletos que superaraban los 20 mil pesos por persona, hasta conciertos gratuitos que colapsaron avenidas enteras.

Shakira fue la artista que más boletos cortó en 2025 con 12 fechas en CDMX. Foto: EFE
La banda mexicana impuso un nuevo récord con cinco fechas entre septiembre y noviembre. Foto: OCESA
Lo que tuvieron en común fue el sold out tras sold out y recintos desbordados como no se veían en años recientes en el país, rompiendo records de asistencia en la Ciudad de México.

Ni siquiera la muerte quedó al margen de esta lista. Juan Gabriel, a nueve años de su fallecimiento, convocó a más de 170 mil personas en el Zócalo, donde se revivió su histórica presentación de 1991 en el Palacio de Bellas Artes.

La convocatoria de conciertos en estadios, arenas y hasta el Zócalo capitalino atrajo a personas del interior del país, de Estados Unidos, distintos puntos de Latinoamérica y hasta Europa.

La transmisión del concierto de Juan Gabriel atrajo a 170 mil al Zócalo, lo mismo que logró Residente. Foto: Netflix
La britanica llenó el Estadio GNP el 1, 2 y 5 de diciembre con su “Radical Optimism Tour” y temas como “Oye Mi Amor” de Maná. Foto: OCESA
