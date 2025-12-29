Más Información
Los conciertos que marcaron 2025 en la CDMX ofrecieron experiencias para todos los gustos musicales.
Fueron exactamente 2 millones 721 mil asistentes, según cifras oficiales de OCESA y promotoras, una cantidad que supera la población total de estados como Colima, Nayarit o Campeche.
Hubo de todo: producciones monumentales, giras internacionales con boletos que superaraban los 20 mil pesos por persona, hasta conciertos gratuitos que colapsaron avenidas enteras.
Lo que tuvieron en común fue el sold out tras sold out y recintos desbordados como no se veían en años recientes en el país, rompiendo records de asistencia en la Ciudad de México.
Ni siquiera la muerte quedó al margen de esta lista. Juan Gabriel, a nueve años de su fallecimiento, convocó a más de 170 mil personas en el Zócalo, donde se revivió su histórica presentación de 1991 en el Palacio de Bellas Artes.
La convocatoria de conciertos en estadios, arenas y hasta el Zócalo capitalino atrajo a personas del interior del país, de Estados Unidos, distintos puntos de Latinoamérica y hasta Europa.
