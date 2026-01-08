Más Información

INDEX, la feria del libro de arte que ofrece un refugio de lo digital

INDEX, la feria del libro de arte que ofrece un refugio de lo digital

Fallece Tarsicio Herrera Zapién, humanista y estudioso de la literatura latina

Fallece Tarsicio Herrera Zapién, humanista y estudioso de la literatura latina

Mac Gregor: 25 años de análisis de gestión cultural

Mac Gregor: 25 años de análisis de gestión cultural

La historia de las imágenes violentas en México: ¿Difundir o no?

La historia de las imágenes violentas en México: ¿Difundir o no?

Juan Carlos Rulfo: "El mundo no ha evolucionado mucho desde la muerte de mi padre"

Juan Carlos Rulfo: "El mundo no ha evolucionado mucho desde la muerte de mi padre"

Hallan en Marruecos restos humanos de 773 mil años clave para entender el origen del Homo sapiens

Hallan en Marruecos restos humanos de 773 mil años clave para entender el origen del Homo sapiens

Los primeros meses de 2025 fueron especialmente agitados para. Entre los preparativos de una de las giras más ambiciosas de su carrera y los persistentes rumores sobre el fin de su relación con , padre de su hija Daisy, el panorama personal de la cantante parecía inestable.

Con el paso del año, sin embargo, la intérprete logró encontrar mayor equilibrio familiar y, eventualmente, volvió a abrirse al amor junto a .

La cantante cerró el año con unas vacaciones que recientemente presumió en redes sociales, imágenes en las que también aparece el político canadiense.

A través de su cuenta de Instagram, Katy compartió una serie de postales navideñas en compañía de sus seres queridos, disfrutando de juegos de mesa, música y una pista de hielo. En las imágenes también se aprecia su hija, así como una cena familiar compartida junto al actor y Flynn, el hijo de Bloom.

Lee también:

No obstante, la fotografía que más llamó la atención fue aquella en la que Perry aparece junto a Trudeau frente al mar y bajo el sol, mientras ella le da un tierno beso en el cuello y él sonríe a la cámara. La artista añadió además una imagen de Justin nadando y un último video para despedir el 2025.

Katy Perry se muestra cariñosa con Trudeau. Foto: Instagram oficial.
Katy Perry se muestra cariñosa con Trudeau. Foto: Instagram oficial.

Aunque la pareja ha intentado mantener su relación en un perfil bajo, poco a poco han dejado ver destellos de su intimidad y cercanía.

Los rumores de romance

Las primeras versiones sobre un posible romance entre Katy Perry y Justin Trudeau surgieron en julio de 2025, cuando fueron vistos cenando juntos en Montreal, pocas semanas después de que la cantante y Orlando Bloom confirmaran su separación. Pero, fue hasta octubre cuando fueron captados besándose durante un paseo en yate frente a Santa Bárbara.

Lee también:

La pareja hizo su primera aparición pública oficial el 25 de octubre en París, donde asistieron al espectáculo Crazy Horse y fueron vistos saliendo de la mano.

Justin Trudeau mantuvo una relación de 2005 a 2023 con Sophie Grégoire Trudeau, madre de sus tres hijos, mientras que Katy Perry sostuvo una relación de casi nueve años con Orlando Bloom.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Bomba real! Meghan ahora se enfrenta a su propia madre, Doria Ragland, por diferencias de ‘crianza’ y ‘familia’. Foto: (Nathan Denette/The Canadian Press via AP, File)

¡Bomba real! Meghan ahora se enfrenta a su propia madre, Doria Ragland, por diferencias de ‘crianza’ y ‘familia’

Ángela Aguilar presume collar similar al de Nodal y su violinista y desata polémica: “Para que sepa que tiene dueña”. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape / Tomada de redes sociales @angela_aguilar_

Ángela Aguilar presume collar similar al de Nodal y su violinista y desata polémica: “Para que sepa que tiene dueña”

Vivian Wilson, hija trans de Elon Musk, debuta como modelo estrella de Rihanna

Vivian Wilson, hija trans de Elon Musk, desafía a su padre y debuta como modelo estrella de Rihanna

Segundo adiós: Luz María Zetina y Emilio Guzmán cancelan compromiso en medio de rumores de otro romance. Foto: Lorena Ochoa FB / Luz María Zetina FB

Luz María Zetina y Lorena Ochoa: fotos juntas reavivan rumores de romance tras su ruptura con Emilio Guzmán

Jennifer Lopez arrasa en Las Vegas con catsuit transparente y responde a las críticas por su edad. Foto: AFP

Jennifer Lopez arrasa en Las Vegas con catsuit transparente y responde a las críticas por su edad

[Publicidad]