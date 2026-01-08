Paris Jackson, hija del fallecido Michael Jackson, presentó una acción legal ante el Tribunal Superior de Los Ángeles en la que acusa a los albaceas del patrimonio de su padre de hacer un uso indebido de millones de dólares.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por Daily Mail, la actriz de 27 años sostiene que los administradores John Branca y John McClain, quienes manejan el legado del llamado "Rey del Pop" desde 2009, han obtenido “enormes sumas de dinero” de manera personal y han descuidado la correcta gestión de recursos que podrían generar mayores beneficios económicos para el patrimonio.

Los abogados de Paris señalaron la preocupación de su clienta y advirtieron que el patrimonio habría pasado a convertirse en un medio para enriquecer a Branca. En el escrito subrayan que los coalbaceas tienen la obligación de velar por los mejores intereses de los beneficiarios y preservar el legado artístico y financiero del cantante.

La querella fue presentada luego de que no prosperara una solicitud previa para auditar el manejo financiero del patrimonio.

En los documentos, de acuerdo con el medio, Paris acusa que los administradores no invirtieron adecuadamente 464 millones de dólares en efectivo disponibles y que no se realizaron acciones claras para hacer productiva esa suma en beneficio de las finanzas del legado.

Asimismo, cuestiona la distribución de recursos destinados a honorarios legales, señalando que en 2021 más de 10 despachos de abogados recibieron en conjunto más de 4.5 millones de dólares, una cifra superior a la otorgada ese año a cualquier beneficiario individual. Entre 2009 y 2021, los albaceas habrían recibido un total de 148 millones de dólares en pagos.

Michael Jackson falleció el 25 de junio de 2009 a los 50 años, tras sufrir un paro cardiaco en la mansión donde residía en Los Ángeles. Ocho meses después, las autoridades determinaron que la causa de muerte fue una intoxicación aguda por propofol.

El cantante había sido medicado con este potente anestésico por su médico personal, Conrad Murray, quien fue declarado culpable de homicidio involuntario y condenado a cuatro años de prisión.

Jackson fue despedido en un funeral privado en Forest Lawn Memorial Park, en Glendale, California, al que asistieron únicamente familiares y amigos cercanos.

Paris, quien tenía 11 años en ese momento, es hermana de Prince, hoy de 28 años, y Bigi, de 23.

