Mauricio Barcelata prefiere no hablar de su situación familiar pues, pese a que las especulaciones acerca de que está atravesando un posible divorcio de su esposa, María José Suárez, tienen lugar desde marzo del año pasado, el conductor prefiere seguir guardando silencio.

Durante su participación como conductor de "El Juguetón", "Ventaneando" se acercó a Barcelata para preguntarle, no si se estaba divorciando, sino cómo iba el proceso de divorcio, aunque, el también actor no ha confirmado, y tampoco desmentido, esa información públicamente.

"El divorcio, todo esto... ¿has recibido terapia?", dijo la reportera.

A lo que Mauricio contestó:

"Todo está muy bien hasta ahorita, gracias".

Fue en marzo del 2025 cuando, "TV Notas" publicó un artículo a través del que aseguraba que Suárez y Barcelata enfrentaban una crisis matrimonial, debido a que, presuntamente, el actor había perdido la paciencia que lo hacía ceder ante las diferencias con su esposa que, como sugiere la publicación, tendría un carácter muy fuerte.

En ese contexto, afirmaron que aunque vivían en la misma casa, ya dormían en habitaciones separadas.

Para octubre, la misma revista afirmó que el supuesto divorcio entre la pareja había comenzado y que, presuntamente, María José estaría solicitando una pensión alimenticia equivalente al 60 por ciento de sueldo del conductor.

"TV Notas" también hizo referencia a que, aparentemente, Suárez estaría en la búsqueda de la custodia total de los hijos que comparte con Barcelata, Mateo y Valentino, a diferencia de lo que se dijo del actor que, por su parte, estaría solicitando la custodia compartida y un acuerdo económico razonable.

Luego de que "Ventaneando" emitira la declaración de Mauricio, él ha compartido en sus redes frases motivacionales como "ayer era inteligente, quería cambiar el mundo; hoy soy sabio y me cambio a mí mismo", mientras que María José ha escrito "no estoy en pausa, estoy en proceso, el silencio es protección".

