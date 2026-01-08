Más Información

INDEX, la feria del libro de arte que ofrece un refugio de lo digital

INDEX, la feria del libro de arte que ofrece un refugio de lo digital

Fallece Tarsicio Herrera Zapién, humanista y estudioso de la literatura latina

Fallece Tarsicio Herrera Zapién, humanista y estudioso de la literatura latina

Mac Gregor: 25 años de análisis de gestión cultural

Mac Gregor: 25 años de análisis de gestión cultural

La historia de las imágenes violentas en México: ¿Difundir o no?

La historia de las imágenes violentas en México: ¿Difundir o no?

Juan Carlos Rulfo: "El mundo no ha evolucionado mucho desde la muerte de mi padre"

Juan Carlos Rulfo: "El mundo no ha evolucionado mucho desde la muerte de mi padre"

Hallan en Marruecos restos humanos de 773 mil años clave para entender el origen del Homo sapiens

Hallan en Marruecos restos humanos de 773 mil años clave para entender el origen del Homo sapiens

prefiere no hablar de su pues, pese a que las especulaciones acerca de que está atravesando un posible divorcio de su esposa, , tienen lugar desde marzo del año pasado, el conductor prefiere seguir guardando silencio.

Durante su participación como conductor de "El Juguetón", "Ventaneando" se acercó a Barcelata para preguntarle, no si se estaba divorciando, sino cómo iba el proceso de divorcio, aunque, el también actor no ha confirmado, y tampoco desmentido, esa información públicamente.

"El divorcio, todo esto... ¿has recibido terapia?", dijo la reportera.

Lee también:

A lo que Mauricio contestó:

"Todo está muy bien hasta ahorita, gracias".

Fue en marzo del 2025 cuando, "TV Notas" publicó un artículo a través del que aseguraba que Suárez y Barcelata enfrentaban una crisis matrimonial, debido a que, presuntamente, el actor había perdido la paciencia que lo hacía ceder ante las diferencias con su esposa que, como sugiere la publicación, tendría un carácter muy fuerte.

En ese contexto, afirmaron que aunque vivían en la misma casa, ya dormían en habitaciones separadas.

Para octubre, la misma revista afirmó que el supuesto divorcio entre la pareja había comenzado y que, presuntamente, María José estaría solicitando una pensión alimenticia equivalente al 60 por ciento de sueldo del conductor.

Lee también:

"TV Notas" también hizo referencia a que, aparentemente, Suárez estaría en la búsqueda de la custodia total de los hijos que comparte con Barcelata, Mateo y Valentino, a diferencia de lo que se dijo del actor que, por su parte, estaría solicitando la custodia compartida y un acuerdo económico razonable.

Luego de que "Ventaneando" emitira la declaración de Mauricio, él ha compartido en sus redes frases motivacionales como "ayer era inteligente, quería cambiar el mundo; hoy soy sabio y me cambio a mí mismo", mientras que María José ha escrito "no estoy en pausa, estoy en proceso, el silencio es protección".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Vivian Wilson, hija trans de Elon Musk, debuta como modelo estrella de Rihanna

Vivian Wilson, hija trans de Elon Musk, desafía a su padre y debuta como modelo estrella de Rihanna

¿Se enojó Ángela Nodal canta tema dedicado a Belinda en plena reunión con la familia Aguilar. VIDEO. Foto: Tomada Instagram @belindapop / AFP

¿Se enojó Ángela? Nodal canta tema dedicado a Belinda en plena reunión con la familia Aguilar. VIDEO

¿Harry y Jennifer Lopez Revelan que el príncipe hace llamadas secretas y que Meghan ‘muere’ de celos. Fotos: AP

¿Harry y Jennifer Lopez? Revelan que el príncipe hace llamadas secretas y que Meghan ‘muere’ de celos

Segundo adiós: Luz María Zetina y Emilio Guzmán cancelan compromiso en medio de rumores de otro romance. Foto: Lorena Ochoa FB / Luz María Zetina FB

Luz María Zetina y Lorena Ochoa: fotos juntas reavivan rumores de romance tras su ruptura con Emilio Guzmán

Jennifer Lopez arrasa en Las Vegas con catsuit transparente y responde a las críticas por su edad. Foto: AFP

Jennifer Lopez arrasa en Las Vegas con catsuit transparente y responde a las críticas por su edad

[Publicidad]