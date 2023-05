Luego de que la expareja de Adriana Louvier, Mauricio Barcelata, reviviera un episodio que vivieron juntos y que, ninguno de los dos había revelado en el pasado, en el que el actor fue asaltado a punta de pistola, la actriz rompe el silencio y recuerda aquel momentos como una de las peores experiencias de su vida, sin embargo, el hermetismo con el que el conductor actuó los salvó de vivir una amarga situación, pues estuvieron a punto de ser secuestrados.

Fue hace unos días cuando el conductor de "Venga la alegría" estuvo como invitado en el programa de entrevistas de Yordi Rosado y, entre varios pasajes de su vida, el actor recordó la época en que se relacionó con Adriana Louvier con quien, de hecho, estuvo comprometido, sin embargo eso no fue lo que llamó la atención, sino que Barcelata confió al comunicador que juntos fueron víctimas de la delincuencia cuando eran novios hace más de 15 años.

El actor recordó que, tras acompañar a la actriz afuera de su domicilio luego de una cita, se quedaron conversando por un rato dentro de su automóvil, sin embargo, Mauricio no ingresó a la privada en la que, en ese entonces, vivía Louvier, por lo que -de pronto- dos sujetos se acercaron al vehículo e ingresaron a él en la parte de atrás, inmediatamente, fue amagado con la pistola, con la que lo apuntaron a la cabeza, mientras que sostenían a la actriz.

Fue entones que Barcelata, que no recuerda de dónde le salió tanto valor para controlar la situación, pidió a los hombres que dejaran bajar a la actriz, y arrancaran con él dentro del auto, propuesta a la que los asaltantes accedieron, sin embargo, le pidieron que se bajara del asiento del conductor para que dieran marcha con él en los asientos traseros.

"Me bajo del coche pero... súper tranquilo, abro la puerta y el que estaba detrás de mí que me agarraba el cuello se pasa para adelante, sin bajarse, se mete a la zona del piloto y en ese momento le azoto la puerta y salgo corriendo y me meto en chi*** al portón", relató.

Y ahora es la actriz, que luego de ser captada en su arribo al teatro Ramiro Jímenez, al que asistió para apoyar a su amiga Zuria Vega en su debut en "Siete veces adiós", rompe el silencio y compartió con la prensa un poco de las emociones que experimentó en ese momento.

"Sí, fue terrible, creo que ya lo platicó él (Mauricio) porque mucha gente me ha preguntado pero bueno, mira, lo importante es que finalmente estuvimos bien, que estamos bien, que lo podemos platicar, yo creo que sí fue de las peores experiencias que he tenido en la vida y, lamentablemente, esto pasó hace muchísimos años, pero seguimos sabiendo de gente que a quien le pasa", indicó.

Además, la actriz reveló que, tras vivir ese episodio, no pensó en la posibilidad de abandonar el país para salvaguardar su seguridad, pues asegura que era otra época y tenía una perspectiva distinta de la vida y las circunstancias que le acontecían. "La verdad en ese momento no; también creo que estaba más chica, a lo mejor si me hubiera pasado ahorita tendría yo otra consciencia", destacó.

Finalmente, la actriz aclaró que pese a que fue un momento muy fuerte que marcó su vida, en la actualidad trata de ya no revivir ese episodio.

"Sucedió, en su momento sí me dio mucho miedo, no tenía un trauma pero sí es algo que te violenta mucho, imagínate".

