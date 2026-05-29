La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió un video en sus redes sociales en el que invitó a escuchar la rendición de cuentas de lo que va de su gobierno, a dos años de haber ganado las elecciones presidenciales.

Sheinbaum Pardo aseguró que “hay muchos resultados que compartir” y convocó a las personas a reunirse en las plazas de los estados a las 11:00 horas, y en la Ciudad de México en el Monumento a la Revolución este domingo 31 de mayo.

“Estamos viviendo tiempos extraordinarios en el país. Esta transformación no la detiene nadie porque tiene una sola fuerza verdadera: la voluntad de millones de mexicanas y mexicanos que trabajamos juntos, desde abajo, en la construcción, todos los días de un país más justo, más seguro y con bienestar para todas y todos.

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“Mientras existe esa unión por la justicia, la democracia y la dignidad del pueblo, la transformación seguirá avanzando”, dijo.

El domingo, la titular del Ejecutivo federal presentará su informe de Rendición de cuentas “Honestidad, resultados y amor al pueblo y a la patria”, en el Monumento a la Revolución y que se replicará en todas las plazas públicas del país, “para celebrar los dos años del triunfo del Segundo Piso de la Cuarta Transformación y para reafirmar la defensa de la soberanía nacional”.

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