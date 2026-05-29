La popularidad de los Labubu sigue creciendo y ahora alcanza al Mundial 2026. Este coleccionable, que se ha convertido en un accesorio para decorar bolsos, mochilas y otros objetos personales, ya tiene su versión futbolera.

Con detalles relacionados con el deporte y un diseño llamativo, bien puede convertirse en uno de tus favoritos. Por eso, hoy te decimos cuánto cuesta y dónde conseguirlo.

Labubu se suma a la fiebre del Mundial 2026. Foto: Pop Mart

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¿Cómo es el Labubu del Mundial 2026?

De acuerdo con Pop Mart, la empresa china de juguetes y figuras coleccionables, esta colaboración lleva por nombre "THE MONSTERS × FIFA" y reúne varias ediciones de Labubu inspiradas el torneo de futbol mas esperando del mundo.

Su lanzamiento se hace en conjunto con la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), organismo responsable de la organización del Mundial de 2026.

Por lo anterior, toda la línea combina la estética característica de los personajes de THE MONSTERS con elementos representativos del balompié, que dan como resultado una serie de piezas dirigidas tanto a los fans de Labubu como a los aficionados.

Colgante de VINIPOP

Según el portal de Pop Mart, dicho colgante está elaborado con materiales como poliéster, PVC, ABS y aleación de zinc, mientras que el relleno está compuesto por fibras de poliéster.

El Labubu futbolero mide 12 cm de ancho, 11 cm de profundidad y 15 cm de altura, por lo que puede utilizarse como accesorio en bolsos, mochilas y llaveros. Incluso, tiene un espacio para guardar cosas pequeñas.

Su precio es de $819, más gastos de envío.

Este Labubu también lo puedes utilizar como monedero. Foto: Pop Mat

Muñeco de VINIPOP "Catch the Win"

La segunda pieza de la colección es un Labubu vestido con una camiseta multicolor y un short gris; en una de las piernas de la prenda se aprecia el número 10, mientras que en la otra aparece la leyenda FIFA World Cup.

El personaje también porta unos tacos de futbol con la misma inscripción y sostiene el trofeo más codiciado del deporte: la Copa del Mundo, el premio que cada selección sueña con ganar.

En cuanto a su fabricación, está elaborado con los mismos materiales que la pieza anterior, aunque sus dimensiones son distintas: un largo de 19 cm, un ancho de 16 cm y una altura de 38 cm.

Su precio es de $3,689m más gastos de envío.

Los accesorios de este Labubu son removibles . Foto: Pop Mart

Mini Bolsa de Fútbol

Esta tercera pieza es una minibolsa con forma de balón de futbol de 9 cm y una capacidad de carga de hasta 0.3 kg; en la parte superior incorpora una figura de Labubu con un gancho de seguridad, que permite sujetarlo fácilmente a bolsos, mochilas e incluso en ciertas prendas.

Para este accesorio, hay 7 modelos diferentes que se distribuyen en formato sorpresa. En particular, uno de esos diseños es considerado especial porque, según Pop Mart, tiene una probabilidad de 1 entre 72 que te salga, y otro detalle es que incluye una mini Copa del Mundo.

Su precio es de $739, más gastos de envío.

Este es el Labubu edición secreta. Foto: Pop Mart

Además de coleccionar las figuras, la colaboración entre Labubu y la FIFA World Cup es un detalle chic para calentar motores rumbo al Mundial 2026.

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