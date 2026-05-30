El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma a los artículos 233 y 233 del Código Penal capitalino para castigar a quienes cometan fraude con los programas sociales o hagan uso indebido de ellos.

Con lo aprobado se integra un agravante por el delito de fraude al establecer sanciones a quienes simulen otorgar un programa social de cualquier orden de gobierno para conseguir un lucro para sí o para terceros, indicó el Congreso.

Fue el diputado Ernesto Villarreal Cantú, del Partido del Trabajo (PT), quien presentó la iniciativa de reforma.

Lee también Se registra otra fuga de agua en Iztapalapa; reportan afectaciones en casas y negocios de colonia Santa Cruz Meyehualco

Mientras que la diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, de la misma bancada, dijo, a nombre de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, que cada vez son más los adultos mayores o personas de grupos vulnerables quienes son engañados bajo la promesa de un beneficio mediante un programa social y así obtener ganancias económicas.

Reforma con perspectiva de derechos humanos

Resaltó que es de esta manera que se busca proteger a las personas en mayor condición de vulnerabilidad frente a posibles fraudes, y así poder castigar a quienes se aprovechan de su necesidad.

“Si una persona se hace pasar por funcionario o gestora, o utiliza a otra persona para hacerlo y promete apoyos gubernamentales a cambio de dinero o beneficios, podrá ser sancionada por el delito de fraude”, aseguró Guerrero Maya.

Lee también Fallece motociclista tras accidente en Insurgentes Norte; se impactó de frente contra un poste

La diputada también señaló que la reforma nace de una perspectiva de derechos humanos y para proteger el patrimonio de la población, en especial adultos mayores, personas con discapacidad y adolescentes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr