El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma a la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México y del Código Penal local para que los estacionamientos públicos expongan sus responsabilidades establecidas en la ley.

En una sesión realizada este sábado, la reforma fue aprobada a una iniciativa presentada por la diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, del Partido del Trabajo.

La propuesta, dijo, busca combatir los abusos por parte de los estacionamientos públicos, así como la ausencia de responsabilidades ante robos y daños a los vehículos de sus clientes.

La propuesta, dijo, busca combatir los abusos por parte de los estacionamientos públicos. | Foto: Especial.

Guerrero Maya afirmó que los estacionamientos públicos deberán mostrar por ley letreros donde informen que cuentan con un seguro de responsabilidad civil o fianza vigente para protección de los usuarios y sus vehículos.

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Señaló que estos negocios colocan letreros para advertir que no se hacen responsables por robos parciales, totales, pérdidas o daños que pudieran registrarse al interior de los estacionamientos, lo anterior a pesar de que cobran por el servicio y por ley deben tener un seguro para responder ante estos sucesos.

Jannete Elizabeth dijo que con las reformas, los estacionamientos estarán obligados a tener un seguro para cubrir robos de autopartes. | Foto: Especial.

“Si no hemos vivido esto en persona, estoy segura de que al menos todas y todos hemos escuchado la historia de un familiar o amistad que, con mucha confianza y seguridad, deja su coche en un estacionamiento público, pero al volver le han robado una pieza, tiene un golpe o, en el peor de los casos, su vehículo ha sido robado”, dijo la diputada.

Jannete Elizabeth dijo que con las reformas, los estacionamientos estarán obligados a tener un seguro para cubrir robos de autopartes, daños para protección de los dueños de los vehículos y exhibir en los letreros que cuentan con dicho seguro de responsabilidad civil o fianza vigente.

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JACL/cr