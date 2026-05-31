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México enfrenta esta noche a la Selección de Australia como parte de su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.
El de hoy, en el Rose Bowl, es el penúltimo encuentro antes de su debut del próximo 11 de junio.
En lo que va del año, el Tricolor de Javier Aguirre no conoce la derrota. Son cuatro victorias y dos empates (Portugal y Bélgica) los que suman desde enero de 2026. Panamá, Bolivia, Islandia y Ghana son los triunfos.
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Después de este encuentro, México cerrará su preparación el jueves 4 de junio contra la Selección de Serbia en el estadio Nemesio Díez de Toluca.
Será mañana por la tarde cuando se de a conocer la lista final de Javier Aguirre para enfrentar la Copa del Mundo 2026.
Alineación de México:
Este es el 11 inicial de la Selección Mexicana de Javier Aguirre para enfrentar a Australia esta noche en el Rose Bowl.
Portero: Raúl Rangel
Defensas: Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Mateo Chávez
Medios: Luis Romo, Álvaro Fidalgo, Luis Chávez
Delanteros: Alexis Vega, Orbelín Pineda y Guillermo Martínez
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Sigue aquí minuto a minuto todas las acciones del México vs Australia
Universal Deportes 07:45 PM
México vs Australia: EN VIVO – Partido Amistoso – Rumbo a la Copa del Mundo 2026
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