En el marco del segundo aniversario de que Claudia Sheinbaum ganó la presidencia de México en las elecciones de 2024, la mandataria federal dará un informe de labores en el Monumento a la Revolución.

El 24 de mayo, anunció, durante una gira por Teapa, Tabasco, que la cita es este 31 de mayo en las plazas públicas de las 32 entidades del país. La intención es "escuchar la rendición de cuentas y refrendar nuestro compromiso con un México independiente, más justo, libre y democrático", dijo.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será el informe de Sheinbaum?

De acuerdo con la titular del ejecutivo federal, la sede principal de su informe, a más de año y medio de que comenzó su administración, es en el Monumento a la Revolución, localizado en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, a las 11:00 horas.

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A la par, podrá verse en las principales plazas públicas de las 31 entidades federativas restantes, a excepción de Coahuila, debido a la veda electoral con rumbo a la elección del siguiente 7 de junio, donde se elegirán 25 diputaciones locales.

Según Morena, algunas de las plazas son:

Morelos: Plaza General Emiliano Zapata

Puebla: Zócalo

Querétaro: Plaza Fundadores

Tlaxcala: Zócalo

Además, Canal 14 y Canal 22 será transmitido a partir de las 09:30 horas.

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