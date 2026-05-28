El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó la llamada "Ley Nicole" para prohibir las cirugías estéticas en menores de edad, a menos que sean 100% necesarias.

Por unanimidad, las y los legisladores avalaron cambios al artículo 172 de la Ley de Salud de la Ciudad de México para revocar las autorizaciones a clínicas que realicen en niñas, niños y adolescentes, cirugías, procedimientos médicos invasivos o tratamientos, cuya finalidad sea exclusivamente estética.

Se podrán realizar este tipo de intervenciones cuando tengan carácter reconstructivo, derivado de malformaciones congénitas; cuando resulten necesarios para preservar o mejorar la salud física o mental, previa valoración médica multidisciplinaria; y cuando sean indispensables para prevenir daños graves en el desarrollo integral del menor.

Se podrán realizar este tipo de intervenciones cuando tengan carácter reconstructivo, así como preservar o mejorar la salud Foto: Archivo EL UNIVERSAL

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Al fundamentar el dictamen, la diputada de Morena Valeria Cruz detalló que no buscan criminalizar, ni estigmatizar la cirugía plástica reconstructiva funcional, la cual podrá seguir practicándose, sino que buscan preservar el interés superior de las infancias.

“Ninguna presión social, estética o comercial, debe estar por encima de la salud y el bienestar físico y emocional de un niño, niña o adolescente”, subrayó.

Al respecto, el diputado Pedro Haces Lago recordó que lamentablemente este dictamen responde a una tragedia: la muerte de Paloma Nicole Arellano Escobedo, una adolescente de 14 años, que falleció tras complicaciones derivadas de una cirugía estética realizada en una clínica privada en Durango.

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Explicó que la reforma al artículo 172 de la Ley de Salud local establece una nueva causal de revocación de autorizaciones sanitarias para facultar a la Agencia de Protección Sanitaria de sancionar a los centros médicos que infrinjan la norma.

“En palabras sencillas, si un establecimiento realiza un procedimiento estético en una persona menor de edad, sin una razón médica justificada, podrá perder su autorización sanitaria, eso es lo central del dictamen”, detalló.

Y añadió: “No estamos hablando de prohibir la medicina. [...] Al contrario. Estamos haciendo una diferencia muy clara: una cosa es la medicina que reconstruye, que atiende una enfermedad, que protege la salud o mejora la calidad de vida. Y otra muy distinta es realizar procedimientos exclusivamente estéticos en personas menores de edad”.

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