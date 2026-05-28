Metrópoli | 28-05-26 | 18:40 | Actualizada | 28-05-26 | 18:40 |

La activó la alerta amarilla por posible caída de para la tarde y noche de este jueves 28 de mayo en ocho de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Las demarcaciones con son Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, , Tlalpan y Xochimilco.

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En esas alcaldías se prevé caída de granizo pequeño al menos hasta las 20:00 horas.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población limpiar desagües y coladeras para evitar encharcamientos; evitar transitar por zonas de pendiente donde el suelo puede estar resbaloso; y ubicar a los animales de compañía en una zona de menor riesgo.

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JACL/cr

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