La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por posible caída de granizo para la tarde y noche de este jueves 28 de mayo en ocho de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Las demarcaciones con alerta son Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

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En esas alcaldías se prevé caída de granizo pequeño al menos hasta las 20:00 horas.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población limpiar desagües y coladeras para evitar encharcamientos; evitar transitar por zonas de pendiente donde el suelo puede estar resbaloso; y ubicar a los animales de compañía en una zona de menor riesgo.

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JACL/cr