Integrantes del gremio de boleteros de la Lotería Nacional realizaron este miércoles una protesta sobre Avenida Paseo de la Reforma, a la altura de Bucareli, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, donde bloquearon la vialidad durante aproximadamente una hora para exigir soluciones al desabasto de billetes impresos.

La movilización comenzó alrededor de las 11:00 horas frente a las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Paseo de la Reforma número 1. Los manifestantes tenían previsto dirigirse hacia el Palacio Nacional para visibilizar sus demandas.

Los vendedores señalaron que la falta de billetes físicos ha afectado directamente sus ingresos, ya que dependen de la venta tradicional de cachitos para sostener sus actividades económicas. Además, denunciaron una disminución en las ganancias derivada de la baja demanda de boletos impresos.

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Durante la protesta, los boleteros cerraron parcialmente la circulación en Paseo de la Reforma y Bucareli, lo que provocó afectaciones viales en la zona centro de la capital.

Tras una hora de bloqueo, los inconformes retiraron la manifestación luego de alcanzar un acuerdo con autoridades para establecer una mesa de diálogo en la que se buscará atender las problemáticas relacionadas con el suministro de billetes y las condiciones laborales del gremio.

mahc