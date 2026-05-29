Guido Pizarro disputa mañana su segunda final en su corta carrera como entrenador de Tigres. El exfutbolista argentino comanda el banquillo felino con el objetivo de conquistar la Concacaf Champions Cup frente al Toluca para cerrar la herida del Apertura 2025, cuando perdió ante los escarlatas.

Como jugador, el 'Conde' levantó 11 títulos dentro del terreno de juego, por lo que ahora busca hacer lo mismo desde el banco y cumplir una meta más con esta institución.

"Desde que llegué a México, en Tigres mi ilusión y combustible fue regalarle títulos a la gente. Como jugador lo hice y estoy convencido de que de este lado ahora lo voy a hacer. Recién me encontré con el “Turco” y hablábamos de eso. Sabíamos que nos íbamos a encontrar de vuelta en otra y pasó poco tiempo para estar en esta instancia", señaló el ex mediocampista.

Lee también Chino Huerta se ilusiona con meterse en la lista definitiva de Javier Aguirre para el Mundial 2026

La afición felina tiene los ojos puestos en André-Pierre Gignac, una leyenda del equipo que mañana podría jugar por última vez con los colores de Tigres. Ante este panorama, el técnico de la U prefirió no afirmar si verá o no minutos el atacante francés, pero reconoció la importancia de él dentro de la institución.

"Tanto él como todos los jugadores han marcado historia en el club, sabemos de su grandeza. Estamos enfocados en darle un título a la afición", puntualizó Guido.

André-Pierre Gignac con Tigres, durante la fase regular del torneo Clausura 2026 - Foto: Imago7

Por su parte, Nahuel Guzmán, portero de Tigres, también habló sobre cómo vive este decisivo juego frente al Toluca, el cual también podría ser su última aparición con el equipo.

"Probablemente este partido sea para varios de nosotros una última oportunidad de jugar una instancia como esta, una Final de Conca. Entonces, poder darle esa magnitud en lo personal y en lo colectivo, y poder transmitir el recorrido que traemos, las experiencias que traemos", señaló el Patón en conferencia de prensa.

"Entramos ya en la última etapa, en el último proceso. Poder vivirlas como la última, creo que le da un condimento emocional, emotivo y bastante particular, bastante especial. Así que entiendo que él (Gignac) también lo está viviendo de esta manera", finalizó Guzmán.