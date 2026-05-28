En la Glorieta de Insurgentes instalaron una pequeña cancha de fútbol con dos porterías y pasto artificial. Además, en las paredes que la rodean se puede leer la leyenda “Mundial chilango” y “SSC, Subsecretaría del Sistema Penitenciario”.

A unos cuantos metros de la cancha hay una estructura tapada con plástico color negro y acordonada para evitar el paso de la gente. De acuerdo con un bolero que trabaja a un costado, se trata de una pirámide donde la gente puede tomarse fotos.

En las paredes intervenidas se pueden observar elementos como jugadores de futbol, el Estadio Ciudad de México, el Ángel de la Independencia, entre otros. Foto: Arturo Ordaz Díaz/ EL UNIVERSAL

Durante un recorrido en el lugar realizado por EL UNIVERSAL se pudo observar una estructura de color gris con el logo de la plataforma turística “Visit México” y del programa “Pueblos Mágicos”. En el interior hay personal con playeras con el estampado de “staff” realizando labores, así como un camión estacionado a un costado con botes y láminas.

Hoy a la una de la tarde estaba prevista la inauguración de “La Glorieta Mundialista”, cuyo evento iba a estar encabezado por el director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava; así como por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, Pablo Vázquez Camacho. Sin embargo, todo ello se canceló de último momento.

Glorieta de Insurgentes estrena espacios mundialistas. Foto: Arturo Ordaz Díaz/ EL UNIVERSAL

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En ese sentido, otro de los lustradores de zapatos indicó que estas estructuras se colocaron desde el miércoles pasado. “Según las iban a inaugurar hoy y no pasó nada”.

Anteriormente EL UNIVERSAL informó sobre la pinta de murales en las inmediaciones de esta glorieta y las instalaciones de la SSC; por lo que personal con el chaleco de la Unidad de Graffiti de esa entidad siguen realizando obras artísticas sobre la calle de Génova, casi esquina con Liverpool.

Glorieta de Insurgentes estrena espacios mundialistas; habilitan canchas y áreas para visitantes Foto: Arturo Ordaz Díaz/ EL UNIVERSAL

En las paredes intervenidas se pueden observar elementos como jugadores de futbol, el Estadio Ciudad de México, el Ángel de la Independencia, banderas de varios países, entre otros. Sin embargo, especialmente en el acceso a la calle de Génova se pueden observar las banderas de la diversidad sexual y de la comunidad LGBTTTQI+.

El Mundial de Futbol de 2026 dará inicio el próximo 11 de junio en la Ciudad de México.

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