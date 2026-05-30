No es la primera vez —ni seguro la última— que Madonna sorprende con alguna que otra declaración provocadora. En plena campaña de promoción de su nuevo proyecto discográfico, Confessions II,la artista de 67 años volvió al centro de atención tras realizar una serie de declaraciones íntimas sobre su pasado amoroso que involucró a John F. Kennedy Jr.

En el marco de un distendido ida y vuelta a través de una aplicación de citas, la cantante jugó sin filtros junto al diseñador de moda Raul Lopez. Allí el hombre de moda le planteó una interrogante directa sobre los mejores encuentros de su vida íntima.

Lejos de esquivar la pregunta, la intérprete de “Like a Virgin” recogió el guante, aunque se autoimpuso una regla estricta antes de contestar para resguardar el presente de sus antiguas parejas. “Solo voy a nombrar a personas que ya no están entre nosotros”, aclaró. Bajo esa premisa, Madonna señaló al hijo del expresidente Kennedy como su gran preferido.

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Una aventura fugaz y el rechazo de Jackie O

El romance entre el hijo del asesinado presidente estadounidense y la estrella pop fue uno de los secretos a voces más comentados por la prensa a finales de la década de los 80, justo después de que Madonna se divorciara del actor Sean Penn. Quienes formaban parte del entorno de la cantante en aquel entonces no mostraron sorpresa ante la reciente revelación, ya que el magnetismo de Kennedy Jr. como amante funcionaba como un rumor instalado en el ambiente.

Sin embargo, en los círculos de la alta sociedad neoyorquina la relación se leía de otra manera. Según la biografía JFK Jr.: An Intimate Oral Biography, el vínculo no pasó de ser “una aventura pasajera” basada en una fulminante atracción mutua. “Ella se le insinuó de forma muy halagadora, estaba en la cima de su carrera y a él le encantaba su cuerpo”, detallan los autores del libro.

A quien no le causó ninguna gracia el romance fue a la ex primera dama, Jacqueline Kennedy. De acuerdo con las crónicas de la revista People, a “Jackie O” le disgustaba el perfil de la cantante y el hecho de que, técnicamente, Madonna todavía estuviera legalmente casada con Penn mientras frecuentaba a su hijo.

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El día que John le pidió que posara como su madre

A pesar de las resistencias familiares, el vínculo entre ambos no terminó en malos términos. Mantuvieron el contacto a lo largo de los años, al punto de que en 1996 —tres años antes de su trágico fallecimiento en un accidente aéreo en 1999—, John Kennedy Jr. intentó convencer a Madonna de protagonizar una audaz jugada comercial para su propia revista política, George.

Su asistente ejecutiva, RoseMarie Terenzio, reveló tiempo después que John quería a la reina del pop en la portada caracterizada, ni más ni menos, que como su propia madre. “La pondremos con el sombrero de pastillero (el icónicopillbox hatde Jackie), sentada sobre una pila de libros. Si a mí no me molesta, ¿por qué iba a molestarle a alguien más?“, planificó el heredero del clan Kennedy. Sin embargo, a Madonna la propuesta le pareció excesiva, por lo queenvió un rotundo mensaje de fax para rechazar la oferta.

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