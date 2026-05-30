La tarde de este sábado se registró una fuga de agua en calles de Iztapalapa, luego de la ruptura de una tubería que pasa por debajo de la Calzada Ermita Iztapalapa.

Debido a la cantidad de agua potable que se derramó, cuadrillas de Servicios Urbanos, Protección Civil, Seguridad Ciudadana y territorial de la alcaldía, así como de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) laboran en la zona.

De acuerdo con la alcaldía, se trata de una tubería de 48 pulgadas que rompió debido a una grieta.

La tarde de este sábado se registró una fuga de agua en calles de la alcaldía Iztapalapa. Foto: Especial

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De forma preliminar, se habla de afectaciones en casas y negocios de la colonia Santa Cruz Meyehualco, debido al ingreso de agua en los inmuebles.

Por su parte, la Segiagua informó que se realizan labores de desazolve en la zona.

Alcaldía instala puesto de mando

La alcaldía Iztapalapa informó que la fuga causó afectaciones en 14 viviendas y comercios, con acumulación de agua de entre 10 y 50 centímetros de altura.

Asimismo se instaló un puesto de mando para coordinar los trabajos de mitigación y reparación.

Los trabajadores de la alcaldía apoyaron en el desalojo de agua de las casas afectadas, en la limpieza de patios y cisternas.

De igual forma se mantiene comunicación con la población en cada casa para ver sus requerimientos, informó la alcaldía.

vr/cr