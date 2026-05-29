El Senado de la República remitió a los congresos de los estados la iniciativa de reforma constitucional en materia del Poder Judicial, ayer jueves 28, luego de una maratónica sesión.

Uno de los propósitos principales de la reforma es aplazar hasta el primer domingo de junio de 2028 la elección judicial. Para que la modificación constitucional sea válida, es necesario que se ratifique en al menos 17 congresos estatales.

Morelos

Cuernavaca, Mor.- El Congreso de Morelos aprobó por mayoría los dictámenes correspondientes a las minutas de reformas federales enviadas por el Congreso de la Unión y relativas a una nueva causal para nulidad de elecciones por intervención extranjera, y otra a la Reforma Judicial, ambas avaladas esta semana por legisladores federales.

En el primer caso, se adiciona un inciso a la base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para introducir una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera.

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Esta reforma transitó, de acuerdo con los diputados de Morena, porque el artículo en comento no prevé de manera expresa actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales como causal directa de nulidad electoral.

Las diputadas Luz Dary Quevedo Maldonado y Eleonor Martínez Gómez votaron en contra, preocupadas por la nulidad constitucional sin estándares claros. | Foto: Especial.

Las diputadas Luz Dary Quevedo Maldonado y Eleonor Martínez Gómez, de Movimiento Ciudadano y PRI, votaron en contra y señalaron que resulta preocupante crear una causal de nulidad constitucional, sin establecer previamente estándares probatorios claros, objetivos y verificables.

En su turno, la diputada del PT, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, dijo que esta reforma federal es necesaria, responsable y profundamente patriota. “En este momento crítico, todos debemos mantener la unidad”, convocó.

Por el segundo dictamen, el Congreso del Estado votó a favor de la reforma y adición a diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de reforma del Poder Judicial.

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Por esta reforma se aplazan, de junio de 2027 a junio de 2028, las votaciones para elegir ministros, magistrados y jueces. También, que los magistrados del Tribunal Electoral puedan postularse como candidatos en 2028 para ampliar su periodo hasta 2034. Además, establece la figura de Tribunal de Disciplina Judicial y consolida la reestructuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dar mayor agilidad a la resolución de expedientes.

Daniel Martínez Terrazas, jefe de la bancada del PAN, afirmó que la modificación constitucional se presenta como simplificación al reducir nombres en las boletas; pero en realidad, busca un control político total sobre quién aparece en ella. | Foto: Especial.

En la discusión de este tema, la diputada Luz Dary Quevedo expuso que la reforma es muestra clara del fracaso de la reforma judicial que se aprobó en 2024. La diputada del PRI, Eleonor Martínez, dijo por su parte que la reforma constitucional “evidencia la improvisación del modelo aprobado originalmente”.

El jefe de la bancada del PAN, Daniel Martínez Terrazas, aseguró que se intenta vender esta modificación constitucional como una medida de simplificación, argumentando que habrá menos nombres en las boletas para no confundir al electorado; sin embargo, lo que realmente buscan es perfeccionar un filtro, asegurar un control político absoluto sobre quien tiene derecho a aparecer en la boleta y, en consecuencia, quien terminará impartiendo la justicia en nuestro país.

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Tamaulipas

Ciudad Victoria. - El Congreso de Tamaulipas aprobó este viernes dos minutas con proyecto de decreto remitidas por el Congreso de la Unión, mediante las cuales se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de Poder Judicial, destacando incorporar una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera.

Con esta aprobación, el Congreso de Tamaulipas se unió a los congresos locales del país en respaldar ambas reformas constitucionales.

En sesión plenaria, las y los legisladores avalaron la reforma judicial, la cual establece que la segunda elección popular de juezas, jueces, magistradas y magistrados, tanto del ámbito federal como local, se realizará en junio de 2028 y no en 2027, como se contemplaba originalmente.

El Congreso de Tamaulipas se unió a los congresos locales del país en respaldar ambas reformas constitucionales. | Foto: Especial.

También se crea una Comisión Coordinadora integrada por las personas titulares de los Comités de Evaluación de los tres Poderes de la Unión, encargada de homologar criterios de evaluación, verificar el cumplimiento de requisitos de las personas aspirantes y coordinar los procesos de selección de candidaturas.

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La reforma también incorpora ajustes relacionados con la integración de boletas electorales judiciales, las reglas de postulación, los mecanismos de escrutinio y cómputo, así como la evaluación y capacitación de las personas juzgadoras electas.

La diputada Marina Ramírez (PAN) dijo que solo corrigen aspectos para tener acordeones más cortos, un comité de selección más centralizado y un acarreo más organizado. “Lo peor de todo es que, mediante una reserva, le regalan un año más de cargo al Tribunal Electoral y otros siete años mediante reelección, a ese mismo Tribunal que les regaló 53 curules más en la Cámara de Diputados y diez escaños en el Senado. Y lo hacen de manera apresurada a escasos tres días de que venza la ventana legal para hacer dicha reforma. Se les olvida que México no es una isla, sino parte de una comunidad global que de todo toma nota y que siempre pasa la factura. Y posiblemente lo hará con la renegociación del Tratado con Estados Unidos y Canadá”.

Por otra parte, el Pleno aprobó la minuta que adiciona un inciso a la Base VI del artículo 41 de la Constitución Federal para establecer como causal de nulidad de una elección la acreditación de actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales.

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Sobre este tema, la legisladora panista María del Rosario González cuestionó la complejidad en su lenguaje y preguntó: "¿A qué le tiene miedo Morena?, ¿Qué esconde?" Y añadió: “No se vale retener el poder a la mala y buscar perpetuarse en el poder”.

La diputada del PRI, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, aclaró que la soberanía nacional es un principio sagrado que todos están obligados a defender, pero advirtió que, aprobado, no es una simple reforma electoral, es algo mucho más delicado; se cambiaron las reglas para anular elecciones justo antes de los procesos del 2027 y al mismo tiempo se abrió la puerta para que magistrados electorales puedan permanecer hasta 2034.

“La causa de injerencia extranjera puede sonar razonable en el discurso; nadie quiere que gobiernos, agencias, dinero o propaganda del extranjero contaminen una elección mexicana. El problema es otro: la redacción es tan abierta que puede convertirse en una llave política. ¿Qué será injerencia? ¿Un reportaje internacional? ¿Una denuncia de una organización civil? ¿Una campaña digital? ¿Una declaración desde otro país? En materia electoral, las causales de nulidad deben ser precisas, objetivas y difíciles de manipular; si no, dejan de proteger el voto y empiezan a amenazarlo”, mencionó Guillén.

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Veracruz

El pleno del Congreso de Veracruz avaló las reformas constitucionales para que la elección judicial sea hasta el 2028 y no en el 2027 como se tenía planeada originalmente.

Por mayoría de votos, el Pleno de la LXVII Legislatura del Estado aprobó la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Poder Judicial.

Entre las disposiciones centrales de la reforma, está la modificación de la fecha para la próxima elección judicial.

De tal forma que Veracruz avaló que del 2027, coincidente con el proceso electoral federal ordinario, pase al primer domingo de junio del 2028.

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Veracruz avaló que del 2027, coincidente con el proceso electoral federal ordinario, pase al primer domingo de junio del 2028. | Foto: Especial.

Ello con el propósito de fortalecer la identidad propia del proceso electoral del Poder Judicial de la Federación a fin de permitir atender los desafíos logísticos en el pasado proceso.

El Grupo Legislativo de Morena, destacó que la propuesta es contundente porque establece que la revocación de mandato coincida con las elecciones ordinarias, optimizando los recursos públicos y terminando con gastos excesivos y aprovechando la infraestructura electoral ya instalada.

En contraparte, el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que la reforma busca controlar la justicia y convierte a los juzgadores en una competencia política.

Añadió que la ciudadanía requiere jueces independientes y no populares, “que no le deban el cargo al gobierno o a algún partido. Nosotros seguiremos defendiendo instituciones libres”.

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Sinaloa

Culiacán. - En sesión extraordinaria, con 32 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones, los diputados locales aprobaron la minuta de decreto enviada por el Senado de la República para aplazar la elección de los miembros del Poder Judicial de la Federación para el primer domingo de junio del 2028.

Durante la sesión en la LXV Legislatura local, se dio a conocer que en la minuta se establecen las reformas y las adiciones a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para modificar la fecha de la elección del poder judicial federal.

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Congreso de Sinaloa aprueba reforma que aplaza elección judicial a junio de 2028. | Foto: Especial.

Se mencionó que con las reformas, se dispone que las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del decreto, permanecerán en su cargo hasta el año 2028, concluyendo en la fecha en que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen de la elección federal respectiva.

Con el voto en contra de este decreto de los diputados miembros de los grupos parlamentarios de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional, los miembros de Morena y sus aliados alcanzaron los 32 votos a favor.

Zacatecas

Este viernes, el pleno aprobó en una sede alterna, con 18 votos a favor y 11 en contra, la reforma judicial. | Foto: Especial.

Zacatecas. - La Legislatura de Zacatecas avaló la reforma en materia judicial que aplaza la segunda etapa de juezas y jueces y magistradas y magistrados hasta el 2028, así como la reforma constitucional para introducir una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera.

Este viernes, en una sede alterna, el pleno aprobó con 18 votos a favor y 11 en contra la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma judicial, que aplaza hasta 2028 la segunda etapa de la elección de juezas y jueces, y magistradas y magistrados.

Dicha reforma también modifica diversos aspectos de la organización del Poder Judicial, entre ellos la duración de los futuros cargos jurisdiccionales y el funcionamiento interno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Entre estas modificaciones se destaca la reducción de nueve a ocho años en el periodo que desempeñarán magistrados y jueces que resulten electos en la jornada judicial prevista para junio de 2028, por lo que concluirán sus funciones en 2036.

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La Legislatura de Zacatecas avaló la reforma en materia judicial que aplaza la segunda etapa de la elección judicial hasta 2028. | Foto: Especial.

Además, se estableció que la SCJN se organizará en dos secciones que solo podrán sesionar con la autorización del Pleno, mientras que la renovación de diversos cargos judiciales federales se concentrará en la elección programada para el primer domingo de junio del siguiente año.

En las intervenciones, los diputados de oposición Carlos Peña Badillo (PRI), Marco Vinicio Flores (MC), Eluterio Ramos Leal (PRD) y la diputada Teresa López García (PAN) se manifestaron en contra, mientras que el legislador morenista Santos Antonio González Huerta lo hizo a favor.

De igual manera, también se aprobó con 18 votos a favor y 11 en contra, la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso a la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que “la intervención de personas, empresas, gobiernos u organismos extranjeros en los procesos electorales podrá derivar en la anulación de elecciones federales y estatales”.

Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chis. - El Congreso de Chiapas aprobó reformas a la Constitución federal para introducir una nueva causal de nulidad de elecciones cuando se trate de acciones injerencistas o de intervención extranjera.

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Durante la sesión extraordinaria de este viernes, encabezada por la presidenta de la Mesa Directiva, Alejandra Gómez Mendoza, el pleno de la Sexagésima Novena Legislatura aprobó el decreto que adiciona un inciso a la base sexta del artículo 41 de la Constitución federal.

El Congreso de Chiapas aprobó reformas a la Constitución federal. | Foto: Especial.

Con esa incorporación, se introduce una nueva causal de nulidad electoral ante casos y acciones de injerencia o intervención extranjera.

El Congreso de Chiapas ha sido "el primero en aprobar la nueva causal de nulidad de las elecciones por injerencia de extranjeros", difundió.

En tribuna, el diputado Rubén Zuarth Esquinca, del Partido Revolucionario Institucional, rechazó y votó en contra de la reforma constitucional, "porque México no necesita ley mordaza, necesita elecciones sin miedo".

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Morena, aseguró, no viene hoy a blindar la democracia; vienen a blindarse ellos, sus integrantes. "¿Quién va a estar en contra de que no nos invadan? Yo creo que nadie. El problema es quién define qué es intervención extranjera", cuestionó.

El priísta aseguró que ni ellos (los morenistas) confían en lo que redactan. Definen injerencia extranjera como financiamiento ilícito, propaganda, difusión sistemática, manipulación digital y actos de presión y desinformación.

"Pero, ¿quién dice que no hay másacres, el gobierno? ¿Qué dice de Rocha Moya el gobierno que ataca a periodistas todos los días?"

Entonces, afirmó Zuarth Esquinca, "esta reforma no castiga a gobiernos, castiga la crítica, pero deja al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con 17 años más como verdugo final".

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En defensa de la reforma, Elvira Catalina Aguiar Álvarez, del Partido del Trabajo, dijo que la afirmación de que la reforma en materia de nulidad busca que la 4T se perpetúe en el poder es un despropósito ajeno al contexto y contenido de la iniciativa.

"Mantener la soberanía intacta es el propósito superior de esa iniciativa; hoy todos los días vivimos un riesgo latente enfrentándonos a las condiciones políticas del vecino del norte. No podemos permitir que ajenos a nuestro país decidan sobre nuestro futuro", puntualizó.

En la sesión, fueron aprobadas además reformas y adiciones a la Constitución federal en materia de reformas al Poder Judicial, con las que se aprobó la fecha de la próxima elección judicial a junio de 2028 para evitar la concurrencia electoral de 2027.

Se reducen también las candidaturas y se inscribe la paridad de género en el diseño mismo del proceso y blinda el modelo en todos los estados.

Con información de Justino Miranda, Édgar Ávila Pérez, Javier Cabrera, Irma Mejía, Roberto Aguilar Grimaldo, Óscar Gutiérrez y Justino Miranda

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